Dani Olmo et Pau Victor pourront jouer la finale de Supercoupe

Une bataille de gagnée.

Dani Olmo et Pau Víctor pourront finalement porter le maillot du Barça, grâce à une décision surprise du Conseil supérieur des sports (CSD). Inscrits temporairement pendant qu’est examiné l’appel du club contre leur exclusion par La Liga, les deux joueurs retrouveront la pelouse dimanche en finale de la Supercoupe d’Espagne.

Une interdiction qui causerait un préjudice

La décision du CSD va à l’encontre des jugements antérieurs de La Liga, de la Fédération et de deux tribunaux. Selon l’organisme, ne pas permettre à Olmo et Víctor de jouer durant l’enquête causerait un « préjudice économique et sportif grave au club et, surtout, aux joueurs eux-mêmes ». Le CSD a souligné que cette situation pourrait également nuire aux intérêts de l’équipe nationale espagnole et des compétitions nationales. Dimanche, Olmo et Victor pourront enfin fouler la pelouse pour aider le Barça à obtenir son 15e titre en Supercoupe.

Une occasion de détourner l’attention du cirque catalan.

