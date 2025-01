Florentino Pérez met la pression pour la destitution du comité d'arbitrage espagnol

Un déplacement deux en un.

Alors que le Real Madrid s’est envolé du côté de Djeddah pour affronter Majorque en demi-finales de Supercoupe d’Espagne, le déplacement en Arabie saoudite est bien plus qu’une simple quête de trophée pour le club madrilène. Toujours efficace, Florentino Pérez a profité de ce voyage pour s’entretenir avec le président de la fédération espagnole et demander la destitution du comité d’arbitrage.

L’expulsion de Vinícius ne passe toujours pas

Selon Relevo, Pérez et sa délégation comptent bien profiter de cette semaine pour tester la nouvelle RFEF, pilotée par Rafael Louzán, et remettre sur la table leur revendication favorite : un grand ménage au sein du corps arbitral. Au Bernabéu, Medina Cantalejo (CTA) et Clos Gómez (VAR) sont toujours dans le viseur, notamment après l’épisode de Mestalla et l’arbitrage controversé amenant à l’exclusion de Vinícius Junior.

Si tout se passe comme prévu, ce séjour pourrait être une victoire sur tous les fronts.

