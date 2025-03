Danilo explique que son passage au Real Madrid l’a poussé à la dépression

Danilo, ça en dit long.

Dans une interview accordée au Guardian, Danilo, ancien joueur du Real Madrid, de Manchester City ou encore de la Juventus, s’est confié sur les moments difficiles de sa carrière. Le Brésilien, qui évolue désormais à 33 ans à Flamengo, est revenu sur l’échec de son transfert au Real Madrid et une nouvelle fois sur la dépression qui l’a frappé de plein fouet. « J’ai beaucoup souffert, au point de chercher une aide psychologique. À certains moments, j’avais l’impression de ne plus savoir comment jouer au football. Les critiques me faisaient vraiment mal. J’étais complètement otage des critiques, des médias sociaux, de tout », a-t-il confié.

« Nous devons humaniser davantage le football »

Le défenseur charge ensuite les méthodes de certains clubs, comme le Real Madrid, qui poussent à bout les footballeurs. « C’est dommage parce qu’ils (les grands clubs) ne se soucient pas de l’être humain. Nous devons humaniser davantage le football. Les gens ignorent encore cela, ils ne veulent pas en parler. Mais dès qu’il s’agit de l’aspect financier, ils s’en préoccupent », a-t-il dénoncé. Enfin, il évoque les difficultés auxquelles sont confrontés les footballeurs lorsque la célébrité et la réussite financière commencent à arriver : « Quand tu gravis les échelons, il y a beaucoup d’argent, de femmes et de célébrité. Mais comment y faire face ? »

