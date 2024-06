Danilo se confie sur sa dépression au Real Madrid

L’heure des confessions.

Le défenseur brésilien de la Juventus, Danilo, s’est confié dans une longue lettre adressée aux supporters dans The Players Tribune. Il y évoque notamment l’immense pression subie lors de sa première cape sous le maillot du Brésil avec les U20 nationaux, mais également ses deux saisons très compliquées à Madrid, avec le Real. « J’étais perdu, je me sentais inutile. Sur le terrain, je n’arrivais pas à faire une passe de cinq mètres. En dehors du terrain, je ne pouvais simplement plus, écrit-il. Ma passion pour le football a disparu et je ne voyais pas d’issue. Je voulais retourner chez moi, au Brésil, et ne plus jamais jouer au football. (…) J’ai écrit dans mon journal : Je pense qu’il est temps d’arrêter le football. J’avais 24 ans. »

Une situation qui n’a fait qu’empirer au fil des mois : « Je n’ai dit à personne ce que je ressentais. Casemiro a essayé de m’aider, mais j’ai « avalé la grenouille », comme on dit. Et elle a continué à grossir. Après quelques mois de souffrance, j’ai commencé à voir un psychologue, qui a vraiment sauvé ma carrière, raconte-t-il encore. La leçon la plus importante qu’il m’a apprise, c’est de revoir le jeu avec les yeux d’un enfant. » Désormais mieux dans sa peau, le latéral de 32 ans s’apprête à disputer la Copa América avec le Brésil, qui fera son entrée en lice dans la nuit de lundi à mardi, face au Costa Rica.

Un tournoi joué comme un enfant aussi ?