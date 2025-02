Polémiques arbitrales : le Real Madrid va être convoqué par la fédération espagnole

L’arroseur convoqué par l’arrosoir.

Lundi prochain, une délégation du Real Madrid sera convoquée au siège de la fédération espagnole de football afin d’y conclure la trainante polémique arbitrale débutée le 1er février dernier, informe Marca. Pour rappel, les Madrilènes s’étaient inclinés sur la pelouse de l’Espanyol dans les dernières minutes (1-0), grâce à un but de Carlos Romero, coupable d’un tacle dangereux sur Kylian Mbappé quelques minutes auparavant sans être expulsé. Depuis, le club de Florentino Pérez mène une campagne acharnée de déstabilisation envers les arbitres ibériques – qui a d’ailleurs abouti à la suspension d’Alejandro Muñiz Ruiz et Javier Iglesias Villanueva, ayant officié contre l’Espanyol.

Durant cette réunion prévue à la fédé, les dirigeants du Real Madrid pourront ainsi écouter les enregistrements VAR de cette fameuse nuit barcelonaise et tenter de comprendre la décision de messieurs Muñiz Ruiz et Villanueva. L’objectif, côté instances, est également de se rabibocher avec l’institution merengue afin d’éviter d’autres déstabilisations futures (et il y en aura encore probablement).

Quand un club est plus puissant que tout un championnat, ça en dit long.

