Vinícius explique le dérèglement climatique à Manchester

Catherine Laborde serait si fier de lui.

Bien qu’il n’ait marqué aucun but, Vinícius Júnior rentre à Madrid avec le trophée de d’homme du match. Il a très largement permis à son équipe de venir arracher la victoire à l’Etihad lors du match aller de barrages de Ligue des champions. Il aura pesé sur les défenseurs, renvoyant Akanji à Dortmund puis Rico Lewis à l’académie. Il sort une prestation déterminante pour l’avenir des siens dans cette compétition, bien que les supporters locaux aient dévoilé plus tôt un tifo visant à se moquer de lui, en guise de déstabilisation psychologique.

Faudra faire mieux qu’une bâche pour l’arrêter

Au moment des interviews d’après-match, l’attaquant du Real a évidemment été questionné par Movistar à propos de ce tifo qui n’a apparemment pas eu l’effet désiré. Cependant, sa réponse est à la hauteur de son match, un bon coup de clim’ : « Je l’ai vu, mais chaque fois que les supporters adverses font quelque chose, cela me donne plus de force pour jouer un grand match, et c’est ce que j’ai fait ici. […] Ils connaissent notre histoire, tout ce que nous faisons dans cette compétition. C’est la cinquième fois que nous venons ici et il fait toujours très froid quand on repart. Nous devons continuer dans cette voie. » Le froid mancunien serait alors causé par ces confrontations annuelles contre les Madrilènes.

Attention quand même aux courants d’air, c’est traître.

