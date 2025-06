Pep Guardiola : « Avec l'année que nous avons vécue à City, en Espagne, j'aurais déjà été licencié »

Pas de langue de bois.

Invité dans l’émission Premier Corner sur DAZN, Pep Guardiola est revenu sur sa saison compliquée avec Manchester City, qui a bouclé la saison à la troisième place en Premier League et surtout sans trophée, en plus d’une élimination dès les barrages en Ligue des champions contre le Real Madrid.

Les dirigeants mancuniens n’ont pourtant jamais pensé à mettre à la porte leur entraîneur, aussi peut-être parce qu’il leur a apporté de nombreux titres depuis toutes ces années. « Avec l’année que nous avons vécue à City, en Espagne, j’aurais déjà été licencié », estime Pep.

Moins de pression en Angleterre

Pour Guardiola, de l’autre côté de la Manche, les dirigeants sont plus mesurés. « Ils vous donnent un peu plus de patience, continue-t-il. Regardez Carlo Ancelotti, qui a gagné la Ligue des champions et la la Liga il y a quatre jours et qui va maintenant entraîner le Brésil… Et moi cette année, avec l’année que nous avons eue, en octobre, novembre et décembre, si je n’entraîne pas City, je suis licencié ! »

Les propriétaires de Manchester City ont toujours cru en Guardiola, et malgré les années de désillusions européennes, sa place n’a jamais été remise en question. « Je suis ici parce qu’on s’est très bien occupé de moi, je me sens chez moi, on m’a tout donné », reconnaît-il.

En route pour une dixième saison.

