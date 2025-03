Sanctions contre les supporters de la Real Sociedad ayant insulté Vinícius

Enfin !

Victime (encore une fois) d’insultes racistes de la part des tribunes espagnoles, Vinícius Júnior a vu ses agresseurs être sanctionnés. Le 26 février dernier, en marge de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad en demi-finales de la Coupe du Roi (1-0), deux supporters ont mimé un singe en direction de l’attaquant brésilien.

Grâce aux caméras des médias espagnols, ces deux personnes, visiblement jeunes, ont été rapidement identifiées par le club basque et par la police locale. Coupables d’avoir insulté Vinícius tout durant l’intégralité de la rencontre, en plus de ces gestes racistes, ils ont écopé de 4 000 euros d’amende chacun et sont interdits de stade pendant 12 mois, selon les informations de Mundo Deportivo.

Anoeta s’en portera très bien.

