L’avertissement de Vinícius Júnior sur le racisme en Espagne

Vinícius Jr ne passe pas par quatre chemins.

Talentueux sur le terrain, le Brésilien est aussi un fervent défenseur de plusieurs causes. Depuis quelques saisons, le joueur du Real Madrid fait de nombreuses déclarations contre le racisme, dont il a été victime en Espagne. Récemment, dans une interview accordée à CNN, il a relancé le débat en affirmant : « Si le racisme en Espagne ne change pas d’ici 2030, il faudra déplacer la Coupe du monde. »

Le joueur, qui a souvent été victime d’insultes racistes sur les terrains espagnols, déplore une situation intenable. « J’aime l’Espagne et je veux y rester en paix, mais les insultes racistes doivent cesser. Sinon, comment les joueurs pourraient-ils se sentir en sécurité ? » Il a même suggéré que le Real Madrid quitterait le terrain en cas de nouvelles insultes racistes, une décision qui aurait des répercussions majeures sur la compétition et l’image internationale de l’Espagne.

Les propos de Vinícius ont suscité une vague de réactions dans les médias espagnols. Certains l’accusent de généraliser et de stigmatiser le pays, tandis que d’autres voient dans ses déclarations un appel urgent à une réforme en profondeur. La polémique est lancée, et le débat sur le racisme et son impact sur le sport et la société espagnole est loin d’être terminé.

Aurélien Tchouaméni forfait pour le rassemblement des Bleus, Guendouzi le remplace