Le classement de la Ligue des champions avant la dernière journée

Le 4/4 se rapproche.

Personne n’aurait parié dessus, mais les représentants de l’Hexagone sont très proches de faire un carton plein en Ligue des champions en obtenant tous leurs tickets pour les barrages. Le PSG aura besoin d’un nul contre Stuttgart la semaine prochaine après son succès fou face à Manchester City ce mercredi soir ; Lille, Brest et Monaco sont déjà assurés d’être barragistes, pouvant même rêver d’une incruste dans le top 8 pour une qualification directe.

Le Real Madrid assuré des barrages, Manchester City en attente

La bataille devrait être rude mercredi prochain, à l’occasion d’un multiplex que l’on annonce déjà légendaire avec 18 matchs disputés en même temps. Liverpool et Barcelone sont déjà en huitièmes, Arsenal et l’Inter y ont aussi un pied et quatre orteils, et beaucoup d’équipes peuvent encore prétendre les accompagner, de l’Atlético de Madrid (5e avec 15 points) à de nombreux clubs actuellement barragistes.

🚨 Le classement de Ligue des champions après cette 7ème journée ⬇️ Le PSG remonte à la 22ème place et a son destin entre ses mains avant d'affronter Stuttgart la semaine prochaine 💥#UCL pic.twitter.com/8hjPD54swI — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 22, 2025

En écrasant le RB Salzbourg, le Real Madrid s’est qualifié pour la 28e fois d’affilée pour une « phase finale » de C1, alors que le Shakhtar a repris espoir en s’imposant contre Brest. Ce sera tendu aussi pour Manchester City, qui devra absolument s’imposer contre le Club Bruges à l’Etihad Stadium.

Vivement la semaine prochaine, en gros.

Quels clubs envoient le plus de joueurs à l’Euro 2024 ?