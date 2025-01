Pep Guardiola est formel : les joueurs du PSG « ont été meilleurs  »

Pep n’a aucune pep peine à l’admettre.

Le PSG est revenu de l’enfer contre Manchester City (3-2), est désormais à un match nul de la qualification. Il complique la tâche des Citizens, sonnés en fin de match. Bernardo Silva a réagi au micro de Canal + : « On a bien commencé la seconde période mais après… Paris a été beaucoup beaucoup mieux que nous. Ils ont été plus intenses, plus compétitifs, plus agressifs… Ils ont mérité de gagner. »

Même son de cloche du côté de son coach Pep Guardiola. « Ils ont été meilleurs, ils avaient un joueur de plus au milieu avec leur faux numéro 9. C’était dur de le presser, a commenté l’Espagnol. On va apprendre de ça. Je savais qu’ils allaient jouer de cette façon, mais c’est difficile car ils avaient un joueur de plus. Le PSG est une équipe exceptionnelle, avec aussi de très bons défenseurs. J’ai félicité Luis Enrique. »

L'explosion de joie et le soulagement de Nasser Al-Khelaïfi au coup de sifflet final de la victoire du PSG 😮‍💨#UCL pic.twitter.com/4MwiukiUZ3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 22, 2025

Luis Enrique : « Cette équipe a la foi, elle croit en elle. »

Côté parisien, Nasser El-Khelaïfi a laissé échappé sa joie. Toujours au micro de Canal + : « Honnêtement, je pense que c’est l’une de mes plus grandes émotions depuis que je suis le président du PSG. C’est difficile face à Manchester City, une grande équipe, contre un grand entraîneur et de grands joueurs. Mais aujourd’hui (mercredi), honnêtement, les joueurs et le coach ont montré aussi qu’ils formaient une grande équipe. On est vraiment très fiers, a-t-il complimenté, avant de couvrir d’éloges Luis Enrique : Je pense qu’on a le meilleur coach au monde. Il a aussi été critiqué. Mais même si on avait perdu ce match, il serait resté le meilleur au monde. On a joué aujourd’hui avec identité contre Manchester City. »

« Je ne sais pas ce qui a changé, a poursuivi l’entraîneur espagnol du PSG. Je crois que ce match a été très intense, très difficile. En première période, ça a été très disputé. […] Cette équipe a la foi, elle croit en elle. […] Le niveau des joueurs était sensationnel aujourd’hui. »

Enfin !

Le classement de la Ligue des champions avant la dernière journée