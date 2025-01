La belle soirée de Victor Wembanyama au Parc des Princes

Impossible de le rater

Victor Wembanyama, star française et mondiale du basket, a montré que le talent ne connaît pas de frontières sportives. Mercredi soir, le garçon de 2,21m a déplacé sa grande carcasse pour assister à au match entre le PSG et Manchester City. Coup dur pour la rangée derrière lui qui n’a certainement pas vu le but de João Neves.

À la mi-temps, le prodige de la balle orange a dû se plier en deux pour traverser le couloir menant à la pelouse et s’offrir une petite session de jongles sous les ovations du public. Bon, effectivement, avec une taille 2 c’est plus facile.

Victor Wembanyama est présent au Parc des Princes avant les NBA Paris Games et en a profité pour étaler ses talents balle au pied 😎#PSGMCI | #UCL pic.twitter.com/i6XsN6GRNo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 22, 2025

Des vieilles habitudes

Avant de voir le PSG, son club de coeur, posteriser Pep Guardiola et sa clique, Wemby a rappelé à tous qu’avant d’être l’attraction de la NBA, il protégeait les cages du Chesnay. Une escapade footballistique avant de se concentrer sur son autre jour de gloire, jeudi, dans l’enceinte bien protégée par la pluie de l’Accor Arena, pour le duel entre ses Spurs de San Antonio et les Pacers d’Indiana.

Où devrait apparaître la moitié de l’effectif du PSG, certainement.

Après une bonne journée au boulot, João Neves « peut dormir en étant relâché »