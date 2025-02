Le PSG a gagné plus d’argent que Lille et Brest en Ligue des champions

L’argent finit toujours dans les poches des mêmes.

Même en finissant derrière Lille et à égalité de points avec Brest, le PSG a engendré des revenus bien supérieurs à ces deux équipes grâce à sa campagne de Ligue des champions, rapporte le Guardian. En effet, le club de la capitale a gagné 2,2 millions d’euros de plus que les Dogues et 30 millions (!) de plus que le petit Poucet brestois.

Des cas similaires existent également à l’étranger, à l’instar de Manchester City, qualifié de justesse, qui a gagné 4,7 millions d’euros de plus qu’Aston Villa, pourtant classé dans le top 8. Ces écarts sont une conséquence directe du système de redistribution des revenus générés par l’UEFA.

Une redistribution qui profite aux gros

En effet, à l’intérieur de ce système existe un « pilier de valeur », qui représente 35% des revenus distribués aux équipes engagées dans la compétition. Ce « pilier de valeur » repose sur des critères tels que la vente des droits médiatiques propres à chaque club ou leur historique dans les compétitions européennes.

En d’autres termes, ces 35% profitent principalement aux grands clubs européens. Ceci explique donc pourquoi le PSG et Manchester City perçoivent des revenus plus élevés que Lille et Aston Villa, malgré les meilleures performances sportives de ces derniers. Alors que ce nouveau format était censé « soutenir les ligues nationales », il semble surtout favoriser les grosses écuries.

Super League who ?

En direct : Manchester City-Real Madrid (0-0)