Des revenus historiques pour les clubs français en Ligue des champions

Tombé sur la case « Parc gratuit » !

La refonte du format de la Ligue des champions fait des heureux en France. Pour la première fois dans l’histoire du football hexagonal, quatre clubs de Ligue 1 ont validé leur billet pour la phase à élimination directe, une performance qui ne se traduit pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans les caisses.

Grâce aux nouveaux critères de redistribution des revenus (bonus d’ancienneté, performance en phase de ligue, classement des championnats, qualification en huitièmes), selon Football meets data, les clubs français engagés ont déjà dépassé la barre des 50 millions d’euros de revenus chacun : 80,9 millions d’euros pour le PSG, 78,7 pour Lille, 59,8 pour Monaco et 51,8 pour Brest.

💸💰📊 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings at the end of the league stage:

🔹 Liverpool's 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 defeat means they're just short of €100m 🔹 Inter 🇮🇹 the second one to breach €90m, Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Barcelona 🇪🇸 very close to it 🔹 Lille 🇫🇷 close to €80m, A.… pic.twitter.com/T3SBIinORu

— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 30, 2025