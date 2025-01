Ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions

Demandez le programme.

Moins de 48 heures après le multiplex du siècle dont la petite musique hante encore nos têtes, place au tirage au sort des barrages de cette Ligue des champions nouvelle version. À quelle heure et sur quelle chaîne se brancher pour assister à ce moment tant attendu ? Il faudra être au taquet dès 12h, ce vendredi, et suivre la magie des boules sur Canal + Foot ou directement sur le site de l’UEFA.

Deux tirages avant le tableau final

Cette fiesta qui se tiendra à Nyon, en Suisse, concerne seulement les clubs qui ont terminé de la 9e à la 24e place lors de la saison régulière. Un tirage différent de ceux qu’on avait l’habitude de connaître en C1, l’UEFA ayant adapté l’évènement à cette nouvelle formule pour des raisons de suspense (un peu) et de visibilité de la compétition et bien sûr de sponsors. Chaque équipe aura donc seulement deux possibilités au moment du tirage.

Pour faire simple, les 9e et 10e croiseront avec les 23e ou le 24e, les 11e et 12e avec les 21e et 22e, et ainsi de suite… Ce qui fait que le Paris Saint-Germain héritera soit de Brest, soit de Monaco, pour un duel franco-français, quand celui qui ne tirera pas le PSG aura le droit de se frotter à Benfica. La grosse affiche sera pour Manchester City, qui jouera soit face au Bayern, soit face au Real Madrid.

Le tableau complet avec les possibles barrages et la phase finale

Il n’y aura pas trop le temps de gamberger une fois le tirage effectué. Les matchs allers sont prévus les 11 et 12 février et les retours une semaine plus tard les 18 et 19 février. Avant qu’un autre tirage, cette fois pour déterminer les huitièmes de finale, ne se tiennent le 21 février, avec toujours cette règle des deux possibilités pour chaque équipe. Puis le tableau définitif jusqu’à la fin du tournoi sera connu et les saladiers pourront retourner au placard.

Tout ça pour que le Real Madrid aille encore au bout.

