Un ancien espoir gallois est recherché activement par la police

Il est où, Jeanne ?

Considéré à la fin des années 1990 et au début des années 2000 comme un des plus grands espoirs du football gallois, aujourd’hui connu comme le plus grand fugitif du sud du Pays de Galles. Leon Jeanne, ancien joueur de Cardiff City et QPR aujourd’hui âgé de 44 ans, est activement recherché par la police après avoir été « rappelé en prison ». Alors que sa carrière s’était déjà effondrée, écumant les ligues secondaires d’Angleterre et du Pays de Galles, l’ex-attaquant s’est surtout illustré ces dernières années pour ses courses poursuites.

Plusieurs cordes à son arc

Au menu de son palmarès judiciaire : conduite dangereuse, violation de couvre-feu, trafic de cocaïne et une carrière de footballeur qui a glissé hors des rails plus vite qu’une contre-attaque mal négociée. Selon le Sun, la police de Cardiff a lancé un avis de recherche, mais pas sûr que Jeanne soit du genre à se démarquer.

Reste à voir si la police jouera en défense à cinq ou en pressing tout-terrain pour le retrouver.

