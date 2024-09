Paul Nardi réalise une quadruple parade monstrueuse avec QPR

Nardi’s on fire.

Parti aux Queens Park Rangers cet été après une aventure en Belgique du côté de la Gantoise le temps de deux saisons, Paul Nardi vit pour le moment des débuts compliqués en Angleterre. Avec l’actuel 17e de Championship (sur 24 équipes), l’ancien vadrouilleur de notre Ligue 1, passé par Nancy, Monaco, Rennes ou encore Lorient, a mis en avant toutes ses qualités samedi en étant l’auteur d’une performance étonnante sur la pelouse de Blackburn. Ce n’est pas un, ni deux, ni trois, mais quatre parades consécutives que le portier français de 30 ans a sorti en quelques secondes.

D’abord à l’affût sur une frappe lointaine, le gardien s’est relevé par deux fois pour repousser deux nouvelles tentatives avant de stopper une dernière frappe de la jambe droite. Fabuleux. Une prouesse qui n’aura pas empêché son équipe de s’incliner (2-0) et de continuer à végéter en bas du classement.

QuadruPaul Nardi 🧤🧤🧤🧤

Defeat but not FOUR the want of trying, @PaulNardi! 🤯 pic.twitter.com/lj9V43u60O

— QPR FC (@QPR) September 29, 2024