L’énorme arrêt d’un défenseur de West Brom

Si QPR descend en fin de saison, il saura vers qui se tourner.

Geoff Eltringham n’a peut-être pas réalisé la meilleure performance de sa carrière mercredi soir, lors de la rencontre entre les Queens Park Rangers et West Brom. Alors que celle-ci s’est terminée sur un score de parité (2-2), le club londonien pourra se sentir lésé. Déjà certainement frustrés par la tournure des évènements (20 tirs à 4, un penalty manqué), les locaux retiendront surtout une action intervenue à la 52e minute, lorsque le défenseur central des visiteurs, Cédric Kipré, a tout simplement évité à son équipe de concéder un but en détournant le ballon de la main ! Une bien mauvaise opération pour QPR, qui reste coincé dans le bas de tableau, à la 19e place, quand West Brom est confortablement installé à la 5e place, qualificative pour les phases finales d’accession et s’est en plus permis de féliciter son défenseur sur ses réseaux.

Un geste resté impuni, qui a provoqué l’ire des supporters et de leur entraîneur, Marti Cifuentes. Dans des propos rapportés par South London Press & Mercury, ce dernier s’est étonné de la composition d’équipe adverse. « On m’a dit que West Brom jouait avec deux gardiens depuis quelque temps » a-t-il déclaré, amer. S’il a tenu à rappeler que le métier d’arbitre était difficile et l’un des plus durs à assumer, il a aussi avoué que dans le feu de l’action, il avait simplement cru à un superbe arrêt du portier adverse. « J’ai cru que leur goal avait fait un arrêt incroyable, mais le vrai gardien. Le premier gardien. On m’a montré les images par la suite. » Dire que l’action avait lieu quelques instants après le penalty raté de QPR.

Rappelons que la VAR n’est utilisée que pour les play-off en Championship. Des séries éliminatoires que devraient disputer… West Brom !

