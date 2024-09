Un supporter décède pendant un match de Championship

Un mort de plus à Hillsborough.

Samedi, un drame est survenu lors du match entre Sheffield Wednesday et West Bromwish Albion. À la 57e minute de jeu, Mark Townsend, supporter de WBA, s’écroule subitement de son siège. Des médecins sont alors appelés, mais le match, lui, continue son cours. Finalement, ils ne sont jamais parvenus à le réanimer. Un événement tragique qui fait beaucoup causer outre-Manche.

Un supporter qui a assisté à la triste scène a déclaré auprès de la BBC qu’interrompre le match aurait permis aux équipes médicales un accès plus rapide et plus d’espace pour travailler, les tribunes d’Hillsborough étant trop étroites pour transporter un brancard. West Bromwich et Sheffield Wednesday ont déclaré qu’ils travailleraient ensemble pour enquêter sur les circonstances du décès.

Sheffield Wednesday are deeply saddened to confirm the passing of a West Bromwich Albion supporter during today’s game following a medical emergency.

Our hearts go out to the supporter’s family, loved ones and the wider WBA community at this incredibly difficult time. https://t.co/cVGM9SsbpB

— Sheffield Wednesday (@swfc) September 28, 2024