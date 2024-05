West Brom suspend un de ses employés après des allégations de racisme

En dehors ou sur le terrain, c’est non.

Ce mercredi, le club de West Bromwich Albion a communiqué la suspension d’un de ses employés à la suite d’allégations de racisme. D’après la BBC, l’employé en question est accusé de « pratiques racistes et partiales » à l’encontre de certains joueurs du club et détaillées dans une lettre. Éliminé de la course aux play-off d’accession à la Premier League, West Brom rappelle avoir une « tolérance zéro envers tout comportement discriminatoire ».

