Watford met en vente 10% de ses parts pour les fans

Watford adopte le système de socios.

Petite surprise dans le monde du football anglais : Watford met en vente une partie du club à ses fans dans le but de lever des fonds pour augmenter le budget transferts. Selon les informations de The Athletic, le club de deuxième division vend 10% de ses parts aux enchères, pour un montant total de 17,5 millions de livres, basé sur l’estimation du club qui s’élève à 175 millions de livres. « Après avoir étudié de nombreuses options, nous avons décidé d’entamer une excitante et innovante démarche et devenir le premier club majeur d’Angleterre à offrir la propriété partielle du club via l’équité digitale », annonce le club dans une lettre dirigée aux fans.

Au cours de cette opération, chaque supporter pourra acheter une part du club grâce à des actions de 12,44 livres chacune, avec un nombre minimum d’actions fixé à quatre. Pour entrer dans le capital du club, il faudra donc débourser près de 50 livres, équivalent à un peu plus de 58 euros. Cette décision surprend, puisque Watford annonçait avoir réalisé un profit de plus de 24 millions de livres (avant taxes) lors de la dernière année fiscale, le plus haut total pour un club de deuxième division.

Avec ces parts, les supporters n’auront pas de pouvoir de décision dans la politique sportive du club, mais pourront profiter d’opérations spéciales ou d’avantages durant la saison. Les pré-inscriptions sont ouvertes depuis ce mardi, et les ventes seront publiques dès jeudi.

