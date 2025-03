Philippe Diallo reste évasif sur la succession de Didier Deschamps

Le serpent de mer des quinze prochains mois.

C’est la grande question depuis l’annonce de son départ après le Mondial 2026 : qui succèdera à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France ? Forcément, le nom de Zinédine Zidane s’impose comme une évidence, le double D le considérant même comme un « très bon candidat, naturel ».

Le respect des échéances et de Deschamps

Invité sur RTL ce mardi matin, le président de la FFF Philippe Diallo est resté évasif sur cette possibilité, en se contentant de broder pour ne pas avoir à trop en dire : « On verra. Soyez sûr qu’il y aura un un sélectionneur de grande qualité et que je serai prêt et que l’équipe de France aura un grand entraîneur à l’issue de la Coupe du monde. »

Un mariage de quasiment quatorze ans entre DD et son poste de sélectionneur, ça se respecte. « Aujourd’hui il y a des gens qui travaillent avec Didier Deschamps et son staff et je pense qu’il faut respecter les échéances. Nous sommes encore à plus de 15 mois de cette échéance», a rappelé Phillipe Diallo. En gros, circulez, il n’y a rien à savoir… pour l’instant.

Zidane, le futur entraîneur de l'Équipe de France ? La réponse de @PhilippeDiallo, président de la Fédération française de football, invité de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/PYIrDBY9x9 — RTL France (@RTLFrance) March 4, 2025

En attendant, ZZ peut compter sur une activité lucrative s’il s’ennuie.

