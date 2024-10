L’Arabie saoudite rêve de Zinédine Zidane

Zinédine lui, rêve qu’on lui foute la paix.

Alors que l’Arabie saoudite est toujours en course pour se qualifier au Mondial 2026, les mauvais résultats récents de l’équipe (défaite face au Japon, nul face à Bahreïn) pourraient bien pousser le sélectionneur Roberto Mancini vers la sortie : les dirigeants saoudiens réfléchiraient en effet à rompre le contrat de l’entraîneur italien, qui court jusqu’en 2027. Et selon plusieurs médias italiens tels que le Corriere della Sera, la fédération rêverait de nommer Zinedine Zidane à la tête des Faucons verts.

Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021

Si l’entraineur saoudien Saleh Al-Mohammadi ou le français Hervé Renard sont également des pistes sérieuses pour remplacer Mancini, le double Z serait le rêve absolu des dirigeants saoudiens, désireux de placer un entraineur de renom à la tête de la sélection et capable de redresser la barre d’une équipe qui pointe à la troisième place de son groupe de qualifications pour le prochain Mondial, derrière le Japon et l’Australie. Le champion du monde français, qui n’a plus exercé depuis son départ de la Casa Blanca en 2021, est régulièrement associé à des rumeurs l’envoyant sur divers bancs de touche, sans que cela n’aboutisse pour autant.

Nul doute que les Saoudiens sauront se montrer per$ua$ifs pour sortir Zinédine de ses vacances.

