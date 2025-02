L'Arabie saoudite attaque le dossier Luis Campos

Tout le monde se lève pour Campos !

Nasser Al-Khelaïfi a affiché son désir de voir Luis Campos prolonger au Paris Saint-Germain, estimant qu’il n’avait « jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur ». Le Portugais travaille avec le PSG depuis 2022. Mais selon Le Parisien, il n’a toujours pas reçu de proposition concrète de la part du club rouge et bleu. Ce qui attise les convoitises. Le quotidien rapporte qu’Arsenal et Chelsea ont déjà pris contact avec son entourage. La menace la plus dangereuse viendrait cependant de plus loin.

L’Arabie saoudite est passée à l’action pour mettre sur la table une offre de 20 millions d’euros par an et un contrat de dix ans. De sacrés arguments. La fédération souhaite faire de Campos l’architecte de la sélection nationale en vue de la Coupe du monde 2034, qui sera organisée sur place, « avec l’objectif de la porter en demi-finale ». Le directeur sportif portugais a le temps de la réflexion puisqu’il aurait jusqu’au 31 décembre pour donner une réponse.

Quelqu’un leur a dit qu’il n’était pas un joueur ?

Dirigeant de la première heure du PSG, Bernard Brochand nous a quittés