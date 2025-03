Sarah Bouhaddi raconte le développement du championnat féminin en Arabie saoudite

La Première Ligue reste au-dessus.

Si l’Arabie saoudite n’est pas particulièrement réputée pour sa valorisation des femmes, son championnat féminin continue son développement. En témoigne la récente arrivée de l’internationale française Sarah Bouhaddi à l’été 2024. L’ancienne gardienne de l’Olympique lyonnais (2009-2022) a rejoint Al-Ula, pensionnaire de première division. Dans un entretien accordé à RMC, elle revient sur l’équipe de France, sa fin de carrière, et son arrivée dans le championnat saoudien.

« Il y a du boulot, il faut être honnête. Surtout pour les Saoudiennes », lance-t-elle au sujet du niveau de ce championnat qui a vu le jour en novembre 2021. Avant de continuer : « Ce qui m’a le plus frappé c’est que les joueuses ont vraiment envie d’apprendre, elles veulent découvrir le haut niveau, elles ont ça en elles et apprennent très vite. » Comme pour les hommes, les dix équipes du championnat sont soumises à un quota maximum de cinq joueuses étrangères sur la pelouse.

Des stades encore trop vides

Le championnat saoudien masculin rassemble en moyenne 8 400 spectateurs par match, un chiffre en augmentation. Pour les féminines, l’attractivité dans les stades, ce n’est pas encore ça. « C’est la seule chose qui nous manque : les supporters. On a surtout des supporters locaux, mais très rarement plusieurs milliers de spectateurs en tribunes. Le championnat féminin manque encore de médiatisation. » Sarah Bouhaddi n’est pas la seule Française à avoir rejoint l’Arabie saoudite. L’internationale Léa Le Garrec et l’Islandaise Sara Gunnarsdottir font partie des Européennes installées dans le Golfe. On compte 20 nationalités différentes sur les 200 joueuses du championnat.

Cette ambition saoudienne de développer son championnat se traduit par la campagne #SeeUsPlay mise en place en début de saison. L’objectif est de sensibiliser et de supporter le football féminin, qui compte plus de 77 000 inscrites à la ligue étudiante nationale.

