L’Arabie saoudite dévoile son stade dans le ciel

Aller plus haut ? Bienvenue à la Tina Arena.

Certains construisent des stades, d’autres préfèrent défier la gravité. L’Arabie saoudite, désignée pour accueillir la Coupe du monde 2034, rêve désormais d’un Sky Stadium suspendu à 350 mètres au-dessus du désert. Peut-être qu’on y trouvera enfin le ballon du penalty de Ramos.

L’univers de Miyazaki version pétrodollars

Un bijou futuriste intégré à Neom, son mégaprojet aussi ambitieux qu’improbable, où les mirages ont des murs en miroir et des ascenseurs supersoniques. 46 000 spectateurs perchés dans le ciel, des navettes autonomes, de l’énergie « 100 % verte » (promis juré) : la FIFA version Blade Runner est en route. L’idée ? Oublier le sable brûlant, le remplacer par une clim à 300 m d’altitude, et faire oublier que le royaume n’a toujours pas bâti la moitié de ses villes du futur.

Saudi Arabia plans to build Neom Stadium, a 350-meter-high, renewable-powered arena in The Line. Set to open around 2032, it will host 2034 World Cup matches up to the quarterfinals.pic.twitter.com/wksOThHoLT — Massimo (@Rainmaker1973) October 28, 2025

Une pensée à ces ouvriers qui devront monter au ciel.

