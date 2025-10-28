S’abonner au mag
L’Arabie saoudite dévoile son stade dans le ciel

MH
Aller plus haut ? Bienvenue à la Tina Arena.

Certains construisent des stades, d’autres préfèrent défier la gravité. L’Arabie saoudite, désignée pour accueillir la Coupe du monde 2034, rêve désormais d’un Sky Stadium suspendu à 350 mètres au-dessus du désert. Peut-être qu’on y trouvera enfin le ballon du penalty de Ramos.

L’univers de Miyazaki version pétrodollars

Un bijou futuriste intégré à Neom, son mégaprojet aussi ambitieux qu’improbable, où les mirages ont des murs en miroir et des ascenseurs supersoniques. 46 000 spectateurs perchés dans le ciel, des navettes autonomes, de l’énergie « 100 % verte » (promis juré) : la FIFA version Blade Runner est en route. L’idée ? Oublier le sable brûlant, le remplacer par une clim à 300 m d’altitude, et faire oublier que le royaume n’a toujours pas bâti la moitié de ses villes du futur.

Une pensée à ces ouvriers qui devront monter au ciel.

Mondial 2026 : l’Arabie saoudite et le Qatar qualifiés

MH

