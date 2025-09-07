Yacine Adli va rejoindre l’Arabie saoudite

Perdu de vue.

Prêté à la Fiorentina par l’AC Milan la saison dernière, Yacine Adli devrait définitivement quitter le club lombard. Le milieu de terrain français est en effet en passe de rejoindre Al Shabab en Arabie saoudite, comme nous en informe Foot Mercato. Adli signerait un contrat de trois ans. À 25 ans, le joueur formé au Paris Saint-Germain et révélé aux Girondins de Bordeaux (104 matchs entre 2018 et 2022) s’offre donc un confort financier certain, après avoir pourtant réalisé une saison pleine à Milan (2023-2024, 39 matchs) et laissé penser qu’il avait gagné sa place dans la rotation rossonera.

Arrivé en Italie à l’été 2022, Yacine Adli quitte ainsi l’Europe pour la première fois de sa carrière. À Al Shabab, il évoluerait aux côtés de Yannick Carrasco, Vincent Sierro (ex-Toulouse), Wesley Hoedt et vraisemblablement Pathé Ciss (Rayo Vallecano), lui aussi attendu à Riyad dans les prochaines heures.

En espérant que la Coupe du monde 2026 soit toujours d’actualité.

