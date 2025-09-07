S’abonner au mag
  • Arabie saoudite

Yacine Adli va rejoindre l’Arabie saoudite

AB
Yacine Adli va rejoindre l’Arabie saoudite

Perdu de vue.

Prêté à la Fiorentina par l’AC Milan la saison dernière, Yacine Adli devrait définitivement quitter le club lombard. Le milieu de terrain français est en effet en passe de rejoindre Al Shabab en Arabie saoudite, comme nous en informe Foot Mercato. Adli signerait un contrat de trois ans. À 25 ans, le joueur formé au Paris Saint-Germain et révélé aux Girondins de Bordeaux (104 matchs entre 2018 et 2022) s’offre donc un confort financier certain, après avoir pourtant réalisé une saison pleine à Milan (2023-2024, 39 matchs) et laissé penser qu’il avait gagné sa place dans la rotation rossonera.

Arrivé en Italie à l’été 2022, Yacine Adli quitte ainsi l’Europe pour la première fois de sa carrière. À Al Shabab, il évoluerait aux côtés de Yannick Carrasco, Vincent Sierro (ex-Toulouse), Wesley Hoedt et vraisemblablement Pathé Ciss (Rayo Vallecano), lui aussi attendu à Riyad dans les prochaines heures.

En espérant que la Coupe du monde 2026 soit toujours d’actualité.

Disneyland s'excuse auprès de Raphinha

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine