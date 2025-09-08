Mamadou Sakho et la France champions du monde (des créateurs)

Un peu mieux que les Mondiaux de Baston de regards ou de pierre feuille ciseaux (puits ?)

La France a remporté la première édition de la Coupe du monde des créateurs ! En Malaisie, les créateurs de contenus français se sont imposés 1-0 en finale contre le Chili. Le but a été marqué par « Soldatheo » grâce à la règle du penalty MLS : le joueur se présente en duel face au gardien.

Le critère de sélection en équipe de France : avoir beaucoup d’abonnés sur les réseaux sociaux. Les Bleus ont donc aligné l’ancien international Mamadou Sakho (et sa Smart) avec des vidéastes et humoristes autour du foot, comme Paul de Saint Sernin, Vinsky ou Sisinho.

Elle est là, la troisième étoile !

