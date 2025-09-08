S’abonner au mag
Mamadou Sakho et la France champions du monde (des créateurs)

Mamadou Sakho et la France champions du monde (des créateurs)

Un peu mieux que les Mondiaux de Baston de regards ou de pierre feuille ciseaux (puits ?)

La France a remporté la première édition de la Coupe du monde des créateurs ! En Malaisie, les créateurs de contenus français se sont imposés 1-0 en finale contre le Chili. Le but a été marqué par « Soldatheo » grâce à la règle du penalty MLS : le joueur se présente en duel face au gardien.

Le critère de sélection en équipe de France : avoir beaucoup d’abonnés sur les réseaux sociaux. Les Bleus ont donc aligné l’ancien international Mamadou Sakho (et sa Smart) avec des vidéastes et humoristes autour du foot, comme Paul de Saint Sernin, Vinsky ou Sisinho.

Elle est là, la troisième étoile !

Mbappé appelle les instances du foot à réagir face au racisme

  • Reportage
Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

