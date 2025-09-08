Olivier Giroud aurait pu atterrir dans un autre club de Ligue 1

La Giroudmania aurait pu grandir plus à l’ouest.

Dans un entretien au Canal Football Club sur Canal+, Olivier Giroud a reconnu que le FC Lorient et son directeur sportif Laurent Koscielny l’ont bien approché. « Il a balancé dans la presse ? Ça y est, c’est sorti ? Il m’avait jaugé un peu, sondé, oui », a avoué l’attaquant, ne pouvant cacher sa proximité avec son coéquipier à Arsenal et chez les Bleus entre 2012 et janvier 2018. « J’avais été honnête avec lui en lui disant que l’aventure là-bas (avec le Los Angeles FC) allait sans doute se finir dès cet été. Ça ne servait à rien que je reste pour le plaisir que je prenais. Donc il s’est engouffré dans la brèche. »

"Mon Lolo (Koscielny) il s'est engouffré dans la brèche" 😂 Olivier Giroud raconte les coulisses de ses échanges avec Koscielny qui a tenté de le faire venir à Lorient cet été 🐟#CFC pic.twitter.com/KNt15hRXxX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 7, 2025

L’aventure américaine a laissé un goût si amer, que le joueur de 38 ans a envisagé de tout couper : « Ça m’a traversé l’esprit, mais ça allait à l’encontre de ce que je me suis toujours dit, de jouer tant que mon corps le permet. Je ne prenais pas assez de plaisir aux États-Unis, j’avais besoin de retrouver un football qui me correspondait mieux. » Koscielny connaît par cœur son Olive et a des arguments : « Avec mon Lolo, on est proches. Il m’a dit : « J’ai un petit projet à Lorient, je te mets deux mecs sur les côtés qui vont te régaler, des jeunes autour de toi ». »

Lille coupe l’idylle

Mais c’était compter sans l’entrée en lice du LOSC : les Dogues ont facilement chassé les Merlus de ce dossier. « Quand j’ai eu Lille, je lui ai dit »Mon poulet ce sont deux projets différents. Vous êtes promus et allez jouer le maintien, et Lille joue l’Europe et le haut du tableau ». Il a compris et m’a dit : »Qu’est-ce que tu veux que je me batte avec Lille ? » ». Sympa : Giroud n’a pas pris part à la mise à sac du FC Lorient (1-7) le week-end dernier.

Et puis, il n’y a pas la Grande braderie à Lorient, à ce qu’on sache.

