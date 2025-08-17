Olivier Giroud ravi après son retour réussi en Ligue 1

Onze minutes pour un grand bonheur.

Treize ans après avoir quitté le championnat de France, c’est le temps qu’il a fallu à Olivier Giroud pour retrouver le chemin des filets dans l’Hexagone en ouvrant le score pour Lille à Brest. Apparu à son aise à la pointe de l’attaque des Dogues, le champion du monde 2018 n’a pas caché son bonheur après la rencontre, notamment sur son état de forme après avoir joué les 90 minutes. « Quand on est sur le terrain, ce n’est jamais un cadeau empoisonné, a-t-il assuré en zone mixte. Le coach m’a demandé plusieurs fois comment je me sentais et je lui ai dit que je me sentais prêt à aller jusqu’au bout. J’avais vraiment envie d’avoir une opportunité pour faire gagner ce match à la fin. »

Un retour en France sous forme de défi

Raté, les nordistes concédant finalement un match nul spectaculaire. Mais de bon augure pour la suite concernant le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. « Les jambes de 20 ans je ne sais pas mais en tout cas la motivation, la détermination et l’énergie sont intactes. Ça a été un moment spécial pour moi, je suis très content d’être de retour en France dans un bon club, avec un bon staff et des bons mecs. Je prends du plaisir », a-t-il encore confié.

Un retour en France à bientôt 39 ans vécu comme un ultime défi dans une carrière extrêmement riche : « J’avais envie de me challenger une dernière fois. Revenir en Ligue 1 n’était pas forcément prévu il y a quelques années. C’est un réel plaisir et retrouver le public français auquel je suis attaché », a reconnu celui qui a été chaleureusement applaudi par le public brestois durant son échauffement.

Pas sûr que les ovations se poursuivent dans chaque stade s’il recommence à martyriser toutes les défenses de Ligue 1.