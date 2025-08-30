Lille humilie Lorient

Festival du LOSC qui inflige une énorme défaite à Lorient (7-1) grâce notamment à un doublé de Matías Fernández-Pardo et un autre de la recrue Hamza Igamane. Sept buts inscrits en seconde période - un record depuis 1997 - et un large succès qui fait grimper provisoirement la troupe de Bruno Genesio en tête du championnat.

Lorient 1-7 Lille

Buts : Tosun (sp) (64e) pour Lorient // Perraud (46e), Fernandez-Pardo (53e, 77e), Igamane (80e, 90e+3), Haraldsson (87e), Sahraoui (90e+5) pour Lille

Giroud absent ? Pas un problème pour le LOSC.

En déplacement au Moustoir sans le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Lille n’a fait qu’une bouchée d’une équipe lorientaise totalement dépassée (7-1). Hormis une tête sur corner de Benjamin André bien sortie par Bingourou Kamara avant la pause, tout s’est passé lors du second acte. Sous la pluie, au retour des vestiaires avec l’entrée d’un étincelant Hamza Igamane pour sa première en France, Félix Correia décale Romain Perraud dont le tir fait mouche pour l’ouverture du score (0-1, 46e). Alors que Lorient était à deux doigts d’obtenir un penalty, sur le contre, Igamane dévie pour Correia qui signe sa troisième passe décisive de la saison (déjà) pour Matías Fernández-Pardo (0-2, 53e).

Les Merlus sont touchés, mais vont revenir dans la rencontre sur un penalty obtenu par Karim Dermane à la suite d’une faute d’Ayyoub Bouaddi. Penalty manqué par Sambou Soumano, mais bien suivi par Aiyegun Tosin avec un peu de réussite (1-2, 64e). Le signe d’un retour des locaux ? Oh non, c’est tout le contraire. Fernández-Pardo s’en va en solo piquer son ballon pour s’offrir un doublé (1-3, 77e), Igamane débloque déjà son compteur après un festival et un tir de Fernández-Pardo sur la barre qu’il se charge de convertir (1-4, 80e) puis Hakon Haraldsson, en une-deux avec Perraud, y va aussi de son but (1-5, 87e). Igamane, encore lui, ira même chercher un doublé sur un caviar de Benjamin André au bout du temps additionnel (1-6, 90e+3) histoire de se présenter à la Ligue 1 de la plus belle des façons et sera suivi par un septième but du revenant Osame Sahraoui d’une frappe à l’entrée de la surface (1-7, 90e+5). Un magnifique succès pour les Dogues de Bruno Genesio, un retour sur Terre brutal pour les gars d’Olivier Pantaloni une semaine après le large succès face à Rennes.

