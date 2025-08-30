S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J3
  • Lorient-Lille (1-7)

Lille humilie Lorient

AC
2 minutes

Festival du LOSC qui inflige une énorme défaite à Lorient (7-1) grâce notamment à un doublé de Matías Fernández-Pardo et un autre de la recrue Hamza Igamane. Sept buts inscrits en seconde période - un record depuis 1997 - et un large succès qui fait grimper provisoirement la troupe de Bruno Genesio en tête du championnat.

Lille humilie Lorient

Lorient 1-7 Lille

Buts : Tosun (sp) (64e) pour Lorient // Perraud (46e), Fernandez-Pardo (53e, 77e), Igamane (80e, 90e+3), Haraldsson (87e), Sahraoui (90e+5) pour Lille

Giroud absent ? Pas un problème pour le LOSC.

En déplacement au Moustoir sans le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Lille n’a fait qu’une bouchée d’une équipe lorientaise totalement dépassée (7-1). Hormis une tête sur corner de Benjamin André bien sortie par Bingourou Kamara avant la pause, tout s’est passé lors du second acte. Sous la pluie, au retour des vestiaires avec l’entrée d’un étincelant Hamza Igamane pour sa première en France, Félix Correia décale Romain Perraud dont le tir fait mouche pour l’ouverture du score (0-1, 46e). Alors que Lorient était à deux doigts d’obtenir un penalty, sur le contre, Igamane dévie pour Correia qui signe sa troisième passe décisive de la saison (déjà) pour Matías Fernández-Pardo (0-2, 53e).

Les Merlus sont touchés, mais vont revenir dans la rencontre sur un penalty obtenu par Karim Dermane à la suite d’une faute d’Ayyoub Bouaddi. Penalty manqué par Sambou Soumano, mais bien suivi par Aiyegun Tosin avec un peu de réussite (1-2, 64e). Le signe d’un retour des locaux ? Oh non, c’est tout le contraire. Fernández-Pardo s’en va en solo piquer son ballon pour s’offrir un doublé (1-3, 77e), Igamane débloque déjà son compteur après un festival et un tir de Fernández-Pardo sur la barre qu’il se charge de convertir (1-4, 80e) puis Hakon Haraldsson, en une-deux avec Perraud, y va aussi de son but (1-5, 87e). Igamane, encore lui, ira même chercher un doublé sur un caviar de Benjamin André au bout du temps additionnel (1-6, 90e+3) histoire de se présenter à la Ligue 1 de la plus belle des façons et sera suivi par un septième but du revenant Osame Sahraoui d’une frappe à l’entrée de la surface (1-7, 90e+5). Un magnifique succès pour les Dogues de Bruno Genesio, un retour sur Terre brutal pour les gars d’Olivier Pantaloni une semaine après le large succès face à Rennes.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine