Revivez le multiplex de la dernière journée de Ligue 1

Le Havre 1-2 Marseille

Buts : Bayo (90e+7) pour le HAC // Aubameyang (64e) et Murillo (77e) pour l’OM

Lens 2-2 Montpellier

Buts : Wahi (4e) et Machado (45e+3) pour les Sang et Or // Maamma (58e) et Mincarelli (74e) pour le MHSC

Lille 2-2 Nice

Buts : Haraldsson (55e) et André (74e) pour le LOSC // Laborde (10e) et Lotomba (90e+3) pour les Aiglons

Expulsion : Zhegrova (90e+8) pour les Dogues

Lorient 5-0 Clermont

Buts : Abergel (38e), Bamba (43e), Bouanani (54e), Dieng (63e et 90e) pour les Merlus

Lyon 2-1 Strasbourg

Buts : Lacazette (40e et 90e+6, SP) pour les Gones // Diarra (63e) pour le Racing

Metz 0-2 PSG

Buts : Soler (7e) et Lee (12e) pour les Rouge et Bleu

Monaco 4-0 Nantes

Buts : Ben Yedder (6e), Kehrer (10e), Camara (24e) et Ben Seghir (61e) pour les Monégasques

Reims 2-1 Rennes

But : Abdelhamid (47e) et Akieme (80e) pour les Champenois // Rieder (90e+4) pour le SRFC

Toulouse 0-3 Brest

Buts : Camara (48e), Amavi (54e) et Lala (90e) pour les Ty Zefs

23h10 : Quelle superbe soirée pour clôturer cette saison de Ligue 1 ! 31 buts on été inscrits soit plus de 3 par rencontre ! Surtout, on a eu droit à des scénarios de folie, pour l’Europe, comme pour le maintien.

Paris et Monaco se sont tranquillement imposés face à Metz et à Monaco. En levant légèrement le pied en deuxième période, Paris a fait un joli cadeau aux Lorrains qui ne doivent leur salut en Ligue 1 qu’à un petit but au goal-average, puisque Lorient s’est imposé 5-0 ! Face à Clermont, les Merlus ont réalisé une énorme performance et pourront regretter leurs différents loupés. Ils ne manquent la montée que pour un but mais ont offert un visage conquérant pour leur dernière en Ligue 1. Metz jouera les barrages !

Dans le haut de tableau, Lille, d’abord renversant contre Nice, a été repris dans le temps additionnel et voit la troisième place lui échapper au profit de Brest, qui a écrasé Toulouse et verra assurément les phases de poules de Ligue des champions !!

Derrière et après des scénarios de dingue, Lyon finit sixième et jouera quoiqu’il arrive la Ligue Europa l’an prochain, alors que pour Lens, septième, ce sera la Ligue Europa Conférence. Pour Marseille en revanche, pas de coupe d’Europe l’an prochain !

22h58 : C’était la Hollywood Ligue 1 ce soir ! Quel multiplex de dingue !!!! Un point sur les scores va être nécessaire parce que c’est parti dans tous les sens sur la fin !

22h57 : C’EST FINI A LORIENT ET A LILLE !!! LORIENT JOUERA EN LIGUE 2 L’AN PROCHAIN ET LILLE DEVRA PASSER PAR LES BARRAGES DE LIGUE DES CHAMPIONS !

22h56 : BUT REFUSE POUR NICE ! Rien n’est encore définitif pour Lille. Lorient de son côté vient de taper la barre, c’est terrible !

22h55 : Le but de Sabbi avait été refusé mais Bayo réduit le score pour Le Havre sur péno !

22h55 : LACAZETTE ENVOIE LYON EN COUPE D’EUROPE SUR PENALTY !!!!

22h54 : BUT DE NICE ! BREST VA EN LIGUE DES CHAMPIONS ET LILLE A TOUT PERDU !!

22h53 : 7 minutes de temps additionnel à Lorient, c’est de la folie !

22h52 : Rennes a réduit le score grâce à Rieder contre, mais le match est désormais terminé.

22h51 : ENCORE UN BUT POUR LORIENT C’EST FOU !!!!! BAMBA DIENG !!!

22h51 : CATASTROPHE A LILLE AVEC L’EGALISATION DE NICE ET DE LOTOMBA ! ILS REPASSENT DERRIERE BREST !

22h50 : Réduction du score pour Le Havre. Ça ne change pas grand chose toutefois.

22h48 : Dans la foulée Toulouse touche le poteau !!! C’était très chaud et le match se transforme en attaque-défense !

22h47 : BUT DE BREST ! IL NE LEUR MANQUE QU’UN BUT POUR DEPASSER LILLE ! KENNY LALA !

22h46 : Oh la grosse situation lensoise… Medina est tout proche de pousser le ballon au fond des filets mais ne peut toucher la gonfle !

22h43 : Metz tout proche de réduire le score contre Paris ! Le roi Georges se charge du coup franc mais sa frappe touche le filet supérieur du but parisien.

22h40 : Penalty refusé ! Lyon va devoir pousser pour gagner !

22h39 : Penalty pour Lyon !!!! Il est checké pour la VAR cependant…

22h38 : But d’Akieme pour Reims. Belle dernière à domicile pour les Rémois alors que Rennes continue sa mauvaise fin de saison…

22h35 : LYON SAUVE PAR LE POTEAU !!! EMEGHA LOUPE SON PENLATY LAISSE LYON EN COURSE POUR L’EUROPE !!!

22h35 : Et il arrive finalement le but de Marseille ! Murillo d’une sacrée frappe hors de la surface !

22h33 : Montpellier égalise à Lens ! La défense Sang et Or se troue quelque peu et Mincarelli finit bien. Suspense relancé autour de la sixième place ! Dans le même temps, le doublé d’Aubameyang est refusé au Havre pour un hors-jeu.

22h31 : BENJAMIN ANDRE REDONNE LA TROISIEME PLACE A LILLE !!!!! LE LOSC A TOUT RENVERSE !

22h29 : 20 minutes à jouer et les Lorientais sont survoltés. L’exploit, inimaginable en début de rencontre, est de plus en plus plausible !

22h24 : Pluie de buts importantissimes dans le même temps !

Aubameyang est encore le sauveur de l’OM au Havre à la réception d’une centre de Clauss et dans la foulée Lyon concède l’égalisation contre Strasbourg sur un but de Diarra.

A Lorient, la folie continue avec le quatrième but inscrit par Bamba Dieng ! Si Mikautadze fait chauffer les gants de Navas à Metz, les Lorrains sont en grand grand danger…

22h20 : Encore une énorme occasion pour Lorient mais le poteau s’interpose ! Ça chauffe fort !

22h17 : Et but pour Montpellier avec un joueur issu de la formation qui relance les Héraultais. En renard, Maamma marque son premier but en Ligue 1 !

22h15 : ENCORE UN BUT POUR LORIENT ET C’EST POUR BOUANANI ! Incroyable scénario pour les Merlus qui rêvent d’un incroyable retournement de situation !

22h13 : Lille égalise contre Nice !!!! Haraldsson redonne espoir aux Dogues !!! Un but et le LOSC retrouve la troisième place !

22h11 : METZ DOUBLE LA MISE SUR COUP FRANC ! JORDAN AMAVI ! Il n’avait joué qu’un seul match cette saison et c’est lui qui met les Bretons sur la voie royale d’une sublime frappe.

22h08 : Le raté de Jean-Jacques pour Metz !!! Il manque son face à face avec Navas et croise trop sa frappe. Attention à ne pas le regretter pour Metz. Dans le même temps, Lorient pousse très très fort !

22h06 : BUT DE CAMARA POUR BREST ! LA TROISIEME PLACE EST TOUTE PROCHE ET LE BUT EST SOMPTEUX !

22h04 : Et ça fait but !!! Yunis Abdelhamid pour sa dernière avec Reims ! Tous ses coéquipiers le célèbrent !

22h02 : Ça reprend gentiment et penalty pour Reims contre Rennes !

21h50 : C’est la pause partout en Ligue 1 ! Pour le moment, Brest est directement qualifié en Ligue des champions, Lens et Lyon joueront l’Europe, au contraire de Marseille.

Dans la lutte à distance entre Metz et Lorient tout reste à faire. Metz est pour l’instant en barrages mais prends l’eau contre Paris (0-2) alors que Lorient pousse très fort contre Clermont et mène de deux buts.

15 minutes pour reprendre son souffle et ce sera la dernière ligne droite !

21h49 : LENS FILE VERS L’EUROPE !!!!!!!!! Belle action collective des Nordistes qui voient Machado conclure sur une passe décisive de Wahi. Ça sent bon la sixième place à Bollaert !

21h45 : Ohlalala Tosin était tout proche d’inscrire le but du 3-0 pour Lorient. Il y a une odeur d’exploit à Lorient.

21h41 : LORIENT DOUBLE LA MISE SUR PENALTY ! Mohamed Bamba ne se trompe pas et marque le premier péno de Lorient cette saison ! On va avoir une fin de match de folie au Moustoir !

21h40 : BUT DE LACAZETTE POUR LYON !!!! Ça sent bon l’Europe pour les Lyonnais.

21h37 : BUT DE LORIENT ! Abergel prend sa chance de loin et ça fait enfin mouche. Lorient est encore loin des barrages mais peut s’accrocher à la hargne de son capitaine pour y croire.

21h31 : Montpellier est à un cheveu d’égaliser à Lens mais Jean-Louis Leca intervient au bon moment ! A Lille, Nice sème encore la zizanie dans la surface adverse mais ne conclut pas.

21h30 : Ambiance étrange à Lorient où les supporters font part de leur colère alors que leurs joueurs doivent absolument réaliser un carton ce soir. Déjà condamnés, les Cantalous ne semblent pas vouloir se laisser faire et veulent finir sur une bonne notz.

21h27 : Lyon pousse fort face à Strasbourg mais se heurte pour l’instant à un solide Alaa Bellaarouch dans le but du Racing. A Lens, Sotoca vient de manquer une énorme occasion de doubler la mise contre Montpellier.

21h24 : But de Camara pour Monaco ! Sur penalty, le Malien conclut tranquillement, Nantes est en train de couler.

21h21 : Déjà 6 buts dans ce multiplex, plus que 31 pour faire aussi bien que celui de Premier League !

21h16 : Wahi tout proche du doublé mais il tape le poteau. Il fait décidément des misères à son ancien club ce soir. Moins d’une minute plus tard, c’est Sotoca qui est à deux doigts de faire le break.

21h15 : Aubameyang proche d’ouvrir le score devant Desmas. Le gardien havrais est solide sur sa ligne pour dévier le ballon en corner.

21h14 : La très mauvaise entame de Metz pourrait donner des idées à Lorient. En tout cas, les Merlus poussent.

21h12 : Deux buts accordés coup sur coup après avoir d’abord été refusés et encore les deux premiers du championnat ! Tranquillement, Kehrer et Kang-in Lee finissent devant le but permettent aux leurs de prendre le large.

21h11 : But de Nice à Lille. Jérémie Boga fait des misères à la défense lilloise et trouve Gaëtan Laborde au second poteau. L’attaquant ne se loupe pas et Lille perd virtuellement sa troisième place !

21h10 : Après 10 minutes, les deux premiers du classement sont déjà en tête, alors que Lens conforte pour l’instant sa sixième place, gage de coupe d’Europe.

21h07 : Et but de Paris à Metz. Carlos Soler inscrit un but assez improbable après un centre qui semblait raté. Oukidja n’est pas irréprochable sur le coup et la soirée commence mal pour Metz.

21h06 : But de Ben Yedder pour Monaco ! Pour sa probable dernière avec l’ASM, l’attaquant trouve déjà le chemin des filets.

21h05 : BUT DE WAHI DANS LA FOULEE !

Si le but a bien été checké par la VAR il est accordé et Wahi marque contre son ancienne équipe.

21h03 : Ça chauffe à Lens où Pereira da Costa et Medina tentent leur chance. Bertaud veille au grain et ça en reste à 0-0.

21h01 : C’est parti pour les dernières minutes de Ligue 1 de la saison ! Profitez, car le retour du championnat de France, ce sera pour le mois d’août !

20h56 : Bonsoir tout le monde !

C’est l’heure de la dernière journée de Ligue 1 version 2023/2024. Pas de suspense pour le titre, mais pour la lutte pour le podium et pour le dernier ticket européen. Lille, Brest, Lens, Lyon et Marseille joueront gros ce soir.

Pour rester en Ligue 1, s’il faudrait un cataclysme pour voir Le Havre descendre jusqu’aux barrages, Metz 16e, qui accueille Paris, a trois longueurs et quelques buts d’avance sur Lorient, qui reçoit Clermont, déjà assuré de sa relégation.