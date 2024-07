Luka Modrić prolonge au Real Madrid

Mbappé devra donc attendre un an de plus pour récupérer le numéro 10.

Un jour après la présentation en grande pompe du nouveau Nueve, le Real Madrid a annoncé dans un communiqué la prolongation de la légende Luka Modrić jusqu’au 30 juin 2025. Le milieu de terrain croate de 38 ans, qui est devenu lors de l’Euro 2024 le plus vieux buteur de l’histoire de la compétition, prolonge donc le plaisir à Madrid, douze ans après son arrivée dans la capitale espagnole.

Désormais orphelin de son partenaire de presque toujours Toni Kroos, qui a mis un terme à sa carrière après l’Euro, le Ballon d’or 2018 rempile pour une pige supplémentaire, après avoir passé une saison à moins jouer avec le Real. Plusieurs fois interrogé sur son âge et son temps de jeu au cours de la saison, l’infatigable Modrić a répété se sentir toujours au top physiquement et vouloir jouer le plus possible. Le Croate a d’ailleurs toujours exprimé son souhait de terminer sa carrière au Real, lui qui a gagné 26 titres avec le club, dont six Ligues des champions et quatre championnats d’Espagne.

Un extérieur du pied de Modrić pour servir Mbappé dans la profondeur, ce rêve blanc.

