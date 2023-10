Luka Modric s’exprime sur son temps de jeu réduit avec le Real Madrid

Lucide.

Lors d’une conférence de presse avec la Croatie ce mercredi, à moins de 24 heures de la rencontre des Vatreni face à la Turquie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, Luka Modric a été questionné sur son temps de jeu réduit avec le Real Madrid depuis le début de la saison. Le Ballon d’Or 2018, qui n’a été titulaire qu’à quatre reprises sur les onze rencontres disputées par les Merengues, n’a pas cherché d’excuses.

« Le Real Madrid ? Oh bien, c’est certainement une nouvelle situation pour moi de ne pas jouer autant qu’avant et autant que je le voudrais. Vous savez, je veux toujours jouer, je ne veux pas avoir de pauses, je ne veux pas avoir de vacances, je veux juste jouer ! J’adore ça, a déclaré l’international croate. Je ne veux pas être out… Je veux juste jouer, si nécessaire tous les 3 jours, parce que je me sens bien physiquement. Tout ce qui se passe autour de moi est un processus normal donc je l’accepte simplement comme ça. Je dois me préparer mentalement à cette situation. Accepter et aller de l’avant. »

De la classe à tous les étages au Real Madrid.

