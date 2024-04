Oh l'OM, il y a un championnat à finir !

Le 10 mars dernier, Jocelyn Gourvennec était encore sur le banc du FC Nantes et ne pouvait pas éviter la défaite de sa troupe face à l’Olympique de Marseille (0-2). Un mois et demi plus tard, le technicien breton a cédé sa place à Antoine Kombouaré, et de là où il se trouve aujourd’hui, l’ancien coach du LOSC a pu constater que l’OM n’a toujours pas gagné le moindre match en Ligue 1 depuis. Pire, les Phocéens n’ont pris que deux points sur les cinq dernières journées de championnat. Seuls les Lorientais, qui n’ont moissonné qu’un seul point sur quinze possibles, font pire que les Marseillais. Si les hommes de Jean-Louis Gasset sont pleinement concentrés sur la Ligue Europa, véritable rayon de soleil dans cette saison ratée, ils en oublient peut-être la Ligue 1, alors qu’ils accueillent les Lensois ce dimanche soir au Vélodrome.

À cinq points de Lens

Après une bonne période insufflée par l’arrivée de Gasset sur le banc, l’OM a subi un calendrier aussi surchargé que compliqué au niveau des adversaires : Villarreal, Rennes, Paris, Lille, Benfica, Toulouse et Nice se sont dressés sur la route phocéenne depuis la victoire face aux Canaris. Huit rencontres pour une seule victoire, celle acquise face aux Lisboètes. Marseille serait donc bien inspiré de relancer la machine face à la bande de Franck Haise, également dans une dynamique moyenne (quatre points sur les cinq derniers matchs). Tout simplement car les Artésiens, propriétaires de la précieuse 6e place, dernier ticket pour la Coupe d’Europe, ne sont qu’à cinq longueurs devant les Olympiens. « L’objectif au classement est de finir européens. On aurait aimé prendre six points, bien sûr (en référence au nul face à Nice, ndlr). Maintenant, il nous reste trois points contre Lens, qui sont très importants dimanche, pour recoller à deux points et finir ce championnat du mieux possible les trois derniers matches », a affirmé Gasset en conférence de presse, ce vendredi.

À aucun moment, le technicien marseillais n’a voulu lâcher que son équipe était davantage focalisée sur l’Europe, que sur la Ligue 1. S’il est peut-être le seul au sein du club à encore réellement croire à quelque chose dans ce championnat, en façade, son vestiaire est sur la même ligne. « Tout est encore jouable, il ne reste plus que quatre matchs donc il faut gagner contre Lens », a confirmé Samuel Gigot, également en conférence de presse. Même si remporter la Ligue Europa offrirait un billet pour la Ligue des champions à l’OM, la voie la plus dégagée, ou la moins compliquée, pour être invité sur la scène continentale la saison prochaine semble toujours impliquer une bonne fin de championnat.

Face aux Sang et Or, les Marseillais doivent montrer qu’ils sont encore concernés par la Ligue 1 dans les intentions car se préserver pour jeudi, et le choc à venir face à l’Atalanta ne serait pas un bon calcul. Jouer sur deux tableaux est complexe, mais en abandonner un est un pari risqué, que l‘OM n’est pas sûr de remporter. Comme leurs cinq derniers matchs de Ligue 1, une série à briser pour continuer à rêver.