Aubameyang prolonge la série de l’OM, contre Nantes

Olympique de Marseille 2-0 FC Nantes

Buts : Aubameyang (17e & 79e) pour l’OM

Cette fois, il n’y a pas eu les quatre buts auxquels nous nous étions habitués. Pas non plus d’ouverture du score concédée, puis de renversement du scénario tout en contrôle, comme cette équipe aime désormais le faire. Non, ce dimanche contre Nantes, l’OM de Jean-Louis Gasset a offert autre chose, en souffrant pendant une demi-heure et en enflammant moins la partie qu’à l’accoutumée. Pourtant, le résultat est toujours le même : Pierre-Emerick Aubameyang marque, Marseille s’impose (2-0), et son nouveau coach sourit sous la visière de sa casquette. Grâce au doublé de l’irrésistible Gabonais (buteur sur les cinq derniers matchs, avec un total de huit pions sur cette période), l’Olympique remporte sa cinquième victoire en autant de rencontres disputées depuis l’arrivée de JLG. La sixième place, occupée par Nice, n’est plus qu’à un point. Nantes, de son côté, chute à la place de barragiste.

⏳ Sur la période, seuls 3 joueurs affichent un plus haut total : Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (13 chacun) ⌛️#OMFCN (2-0) pic.twitter.com/VIWiGAjpYs — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 10, 2024

Maillon essentiel du 5-3-2 minimaliste de Jocelyn Gourvennec, Moses Simon a commencé le match en trombe, mais Nicolas Cozza, monté, n’a pas concrétisé (3e). Et l’ancien défenseur de Montpellier a également failli, un quart d’heure plus tard à l’autre bout du terrain, lorsque Ismaïla Sarr a réalisé un numéro à droite et que son ballon envoyé dans la boîte a été mal maîtrisé par Alban Lafont – vraisemblablement gêné par Eray Cömert – et poussé au fond par Pierre-Emerick Aubameyang (1-0, 17e) pour faire fructifier le contrôle marseillais. En revanche, Sarr a vendangé sur un service de Chancel Mbemba (43e), alors que les locaux enchaînaient les occasions après la demi-heure.

📊 Les chiffres de la victoire olympienne 👊 ! #OMFCN pic.twitter.com/EovOxJRHis — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 10, 2024

Passé l’entracte, la Joce a révolutionné sa compo en faisant notamment entrer Mostafa Mohamed : très en vue, l’Égyptien a été écœuré par Chancel Mbemba (de la main ?) à la 50e puis par Geoffrey Kondogbia – à peine entré – à la 60e. Si Jordan Veretout n’a pas été loin de concrétiser un beau mouvement marseillais (54e), les Nantais ont pris la main dans cette seconde période, et Leonardo Balerdi a également dû s’interposer devant Simon (68e). Apparaissant complètement cramés, les Phocéens ont pourtant sorti la tête de l’eau sur un contre parfaitement mené, avec une transversale de Kondogbia à destination d’Aubame, auteur d’un but classieux en deux temps (2-0, 79e) pour permettre aux siens de reprendre leur respiration, et plier le match pour de bon.

OM (4-3-3) : P. López – Meïté, Mbemba (c), Balerdi, U. Garcia (Merlin, 58e) – Harit, P. Gueye (Kondogbia, 59e), Veretout – I. Sarr (L. Henrique, 89e), Aubameyang (Moumbagna, 82e), I. Ndiaye (J. Onana, 58e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

FCN (5-3-2) : Lafont – Amian (Mollet, 46e), Castelletto, Cömert, Zézé, Cozza (Coco, 68e) – M. Sissoko, D. Augusto (K. Bamba, 82e), Chirivella (c) (M. Mohamed, 46e) – Kadewere (B. Traoré, 61e), Simon. Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Revivez Marseille-Nantes (2-0)