La LFP s’inquiète de l’explosion du piratage pour regarder la Ligue 1 cette saison

Les pirates ont le vent en poupe.

Ce jeudi matin avait lieu dans les locaux de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) la présentation d’une étude commandée par la LFP à l’institut IPSOS concernant le piratage audiovisuel, en pleine explosion cette saison. Selon L’Équipe, qui a eu accès aux chiffres dévoilés lors de la réunion, 37% des personnes ayant regardé la Ligue 1 cette saison l’auraient fait de manière illégale : plus encore, 27% de ces téléspectateurs auraient commencé à frauder depuis le début de saison.

Une situation préoccupante

Selon Benjamin Morel, DG de LFP Média, il s’agit d’un sujet « ultra-prioritaire, une situation très préoccupante ! Nous sommes dans un contexte de bascule dangereuse. » Malgré l’opération coup de poing de l’ARCOM fin octobre avec la fermeture de plus de 300 sites illégaux, 55% des téléspectateurs du choc OM-PSG auraient eu accès à la rencontre de manière illicite, via des réseaux tels que Telegram ou l’IPTV notamment. Pour rappel, la crise des droits TV de la Ligue 1 avait débouché en début de saison sur la codiffusion du championnat de France de Ligue 1 par DAZN et Bein Sports.

Heureusement que l’offre révolutionnaire de DAZN va mettre tout le monde d’accord !

