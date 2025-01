Rémi, 30 ans, supporter de Lens

« Au début, c’était un peu difficile, pendant les deux premiers mois j’ai hésité. Mais finalement, je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps à regarder du foot, donc je préfère regarder seulement les résumés, y compris pour Lens. Quand il y a de gros matchs, je vais les voir dans un bar avec des copains, ça permet de passer un bon moment ensemble. Regarder les matchs à la TV ne me manque pas du tout, je ne reviendrai plus en arrière, je gagne trop de temps. Je pouvais passer mon dimanche à regarder du foot de 13h à 23h… Je ressens clairement l’envie de prendre du recul. Pareil parmi mes proches, personne n’est abonné ni ne regarde la Ligue 1. Certains ont pris des abonnements au stade, mais à Lens, c’est compliqué, donc je continue d’y aller simplement deux ou trois fois par an.

Avant, le foot était plus un feuilleton, maintenant il m’arrive d’oublier qu’il y a un match de Lens. J’aime les à-côtés, mais plus le foot actuel.

À la place, je m’intéresse de plus en plus à la NBA. Je ne connaissais pas trop, mais après avoir vu LeBron James, [Stephen] Curry et les autres aux JO cet été, je me suis dit qu’il ne leur restait plus beaucoup d’années, donc autant commencer à les suivre et voir ce que ça donne. En plus, avec [Victor] Wembanyama qui commence à être pas mal, c’est intéressant, donc je me suis mis à regarder tous les résumés et écouter des podcasts. Finalement, j’ai découvert que le foot me prenait trop de temps. J’aime toujours ça, mais avant, c’était plus un feuilleton. Maintenant, il m’arrive d’oublier qu’il y a un match de Lens. J’aime toujours les à-côtés, le côté sociétal du foot, son histoire, les clubs de supporters, etc. Mais plus vraiment le foot actuel. »

Tanguy, 34 ans, supporter du PSG

« Je n’ai pas pris l’abonnement à cause de l’impression d’être pris pour une vache à lait, je plains les gens qui se sont abonnés dès le début. J’ai cherché des solutions alternatives, mais finalement, je me suis désintéressé assez fortement. J’ai regardé des matchs via des liens Telegram, mais uniquement pour Paris et avec Free, on se contente des actions et des buts. Pourtant, avant, je ne ratais jamais le match du dimanche soir, pareil pour celui du PSG. Ils ont réussi à vraiment nous dégoûter du foot, désormais je profite de mon dimanche soir en famille. Pour les gros matchs comme le Classique, j’essaie quand même de trouver des solutions, mais contre les petites équipes du championnat, je ne regarde pas. Ça me manque, mais on s’y fait, on trouve d’autres occupations.

Pour m’informer sur le PSG, je vais surtout sur les réseaux sociaux. Par exemple, un joueur comme [Willian] Pacho, j’ai recherché des informations sur lui plus tard parce que j’avais zappé qu’il avait joué en Allemagne. C’est un sentiment assez global sur le foot en général, on est beaucoup moins dedans. Autour de moi, on est pas mal de footeux, on a toujours eu les chaînes et on se réunissait pour voir les matchs, mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas.

L’argent que je ne mets pas dans l’abonnement, je le mets dans des places.

J’essaie aussi d’aller un peu plus au stade. L’argent que je ne mets pas dans l’abonnement, je le mets dans des places. J’habite en Vendée, il y a Nantes, Angers ou Rennes qui ne sont pas loin et ça reste accessible. Avant, aller voir le PSG à la Beaujoire, c’était un luxe, sachant que je pouvais voir le match à la TV, aujourd’hui je suis prêt à les mettre. Si le championnat revient sur Bein ou Canal, je pense que j’irai parce qu’avec ces diffuseurs, le foot a toujours été bien traité. Le divorce n’est pas consommé avec la Ligue 1, mais ça met un frein. »

Romain, 34 ans, supporter de Lorient

« Passer de 15 euros sur d’autres diffuseurs à 40 euros, financièrement ce n’était pas possible. D’autant plus qu’il n’y avait que la Ligue 1. Ensuite, il y a aussi le fait que mon club est descendu, donc ça affecte aussi mon intérêt pour le championnat, même si j’aime bien suivre la Ligue 1 de manière générale. Ça me manque, si je ne suis pas cette année, c’est vraiment à cause du diffuseur. Cela m’ennuie également de n’avoir accès aux résumés que le dimanche soir à minuit, pour moi le week-end est passé, donc je ne regarde que si j’y pense.

Pour plein de saisons, je peux citer les buts, mais là, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent.

Pour plein de saisons, je peux citer les buts, mais là, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Pour m’informer, je lis quelques articles que je vois passer sur les réseaux sociaux, mais pas plus que ça. Ce recul me permet de faire autre chose, et je trouve que ça fait du bien. J’ai l’impression que c’est beaucoup le cas autour de moi, les gens ont réduit leur suivi, il y a une sorte d’overdose du foot. La situation actuelle du foot français entre le diffuseur, [Vincent] Labrune et compagnie qui sont un peu déconnectés du monde réel n’aide pas à s’y intéresser. Je pense que je me réabonnerais si c’était à un prix décent, j’y reviendrais. Il y a un désintérêt réel, mais je ne me dis pas que c’est définitif. »

François, 36 ans, supporter de l’OL

« J’ai regardé quelques matchs sur Telegram en début d’année, mais je ne regarde presque plus aujourd’hui. Au quotidien, ça ne me manque pas spécialement, je regardais essentiellement les matchs de Lyon et du HAC, mais aujourd’hui, j’ai remplacé ça par des émissions de débrief à la radio, les magazines, internet, etc. Je regarde un peu plus d’analyse qu’avant. J’ai gardé mes autres abonnements à côté qui me permettent de regarder d’autres championnats comme la Premier League ou carrément d’autres sports. Je suis également fan de football américain et quand on a une vie de famille, on choisit ses moments devant la TV, donc maintenant, je les concentre sur ces horaires de foot US.

Je lis toujours autant de choses autour du foot, je n’ai pas forcément envie de prendre du recul. En revanche, regarder les matchs ne me manque pas forcément. Avant, s’il y avait un choc entre deux équipes que je ne suivais pas, mais qui jouaient bien, je me laissais tenter. Aujourd’hui, je gagne du temps pour faire autre chose. En revanche, les soirs de matchs de mon équipe, je ne dis pas que j’ai pas envie de regarder. (Rires.) Mais maintenant, il y a un esprit de contradiction, je ne veux pas leur donner d’argent parce que c’est mal fait. Ce qui ressort souvent dans les discussions avec mes amis qui regardent du foot, c’est qu’on n’est pas contre la Ligue 1, mais la Ligue et Vincent Labrune ont pris pas mal de place dans la réflexion de chacun par rapport au foot. Ça dessert beaucoup le sport. Les années et la vie de famille avançant, je regarde de moins en moins de foot, mais si le diffuseur est facile et que le prix est abordable… C’est un peu comme avec le Covid, on avait tous de bonnes intentions, et puis après, on a repris nos habitudes de consommation comme avant. Je ne me vois pas me dire que je vais rester comme ça, si ça revient dans mes capacités financières, je retournerai voir du foot. »

Top 10 : Comme Kvaratskhelia, j’ai joué en Ligue 1 avec un nom imprononçable