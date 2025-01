Ce sont de fidèles supporters de leur club et dès le mois d’août, ils ont souscrit à DAZN pour un an, malgré le prix de 29,99 euros par mois, pour ne rien rater de la saison de Ligue 1. Quelques jours plus tard, la plateforme de streaming anglaise, frisant le ratage industriel, ravalait sa fierté et commençait à brader ses prix (19,99 euros, puis 14,99 euros, et aujourd’hui 13,80 euros par mois). Pour les pigeons premiers abonnés, impossible de revenir en arrière. Ils témoignent, avec amertume.

Jérémie, 37 ans, supporter de l’AS Saint-Étienne

« On vient de remonter en Ligue 1, je ne voulais pas louper ça. Le prix, ça m’a fait chier, très clairement, c’est dix fois trop cher. Et puis c’est catastrophique : un jour on jouait à 21 heures, et il y avait eu beaucoup de temps additionnel sur le match de 19 heures, donc on avait raté cinq ou six minutes de jeu. Mais j’avais une mauvaise expérience sur l’IPTV, ça n’arrêtait pas de bugger. Les matchs, je les voyais à peine, j’avais des alertes buts avant de les voir à la télé… Je suis dans une zone où parfois le réseau ne passe pas très bien, je suis un peu désavantagé par rapport à une grande ville. Je ne peux pas non plus tout le temps aller au stade, et ne pas voir mon équipe de l’année pour ne pas m’abonner à DAZN, je ne me vois pas faire ça. Impossible d’avoir une réduction : le seul truc que j’ai trouvé pour échanger avec eux, c’est un tchat robot. On est un peu pris pour des cons. Si j’avais été un peu plus patient, j’aurais économisé pas loin de 100 euros sur l’année. Je n’ai pas de difficultés financières, donc à ce niveau-là, j’ai de la chance. Mais c’est sûr que si j’avais du mal à finir les fins de mois, ça se serait vite vu. »

Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas trop. Donc c’est un petit luxe que je me paye.

Xavier, 40 ans, supporter du RC Lens

« Moi, j’ai envie de voir les matchs en haute qualité, je n’ai pas envie de dépendre d’un IPTV ou de demander des codes à quelqu’un d’autre. J’ai aussi Canal+, avec le pack sport, vraiment parce que je suis supporter de Lens et que je veux avoir accès à tous les matchs librement, et avoir un replay aussi. Je suis un des seuls de mon entourage à avoir DAZN. Même si le prix était assez cher, je n’ai pas voulu faire le contestataire. Je me suis abonné directement, aussi pour donner de la force, parce qu’on sait que les clubs sont dépendants des droits TV. Si on ne paye pas 30 euros, le foot français va s’écrouler, et un club comme Lens ne va pas s’en sortir. Je suis un petit peu déçu, parce que ce sont les premiers fidèles qui sont pénalisés. Je ne me suis pas pris la tête avec le service client, j’ai laissé tomber. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne sors pas trop. Donc c’est un petit luxe que je me paye. En revanche, je réfléchirai l’année prochaine, si c’est toujours au même prix, je calculerai combien de matchs de Lens je vois en direct. Je suis vraiment déçu de la couverture de la Ligue 1 par DAZN, c’est la pire que j’ai vue. Avec Amazon, il y avait l’émission du dimanche soir, tu avais accès à des films, et au moins tu avais les livraisons gratuites… »

Julien, 35 ans, supporter de l’OL

« Je travaille dans l’antipiratage. Par principe, et comme c’est un peu mon métier, je préfère utiliser la manière légale. Je m’abonne systématiquement au diffuseur. Je regarde tous les matchs de l’OL depuis que je suis petit, donc j’avais envie de continuer. Les prix m’avaient un peu rebuté, mais pas assez pour m’empêcher de payer. J’hésitais entre prendre 40 euros par mois sans engagement, ou 30 avec les douze mois d’engagement. Finalement je me suis dit allez, on s’engage, on paiera un peu moins cher tous les mois. Et c’était une erreur. Je l’ai un peu dans l’os. Leur couverture, je trouve ça assez cheap, ça ne vaut pas son prix, rien qu’en comparaison avec Prime. Ils font des insides un peu cliché, on montre un peu l’intérieur du tunnel, mais en fait, en matière d’apport, d’analyses, de tout ce qu’on pourrait apprendre sur le jeu de chaque équipe, la tactique, c’est assez pauvre. Je ne sais même pas à quel prix je me serais arrêté. Je regarde ça avec ma femme, c’est le rendez-vous habituel, peu importe le prix en fait. »

Mon papa a la maladie de Parkinson, il ne sort plus de chez lui. Ma mère est un peu coincée à la maison avec lui. Ça occupe leur week-end.

Joëlle, 50 ans, supportrice du RC Strasbourg

« Mes parents, ils ont 76 ans. Mon papa a la maladie de Parkinson, il ne sort plus de chez lui. Ma mère est un peu coincée à la maison avec lui. De ce fait, ce sont des gens qui ne peuvent plus aller au stade, qui ont toujours regardé le foot à la télé et qui apprécient vraiment de regarder du foot. On est en Alsace, donc c’est bien sûr le Racing, mais de manière générale, ils peuvent regarder n’importe quel match de Ligue 1. Ça occupe leur week-end. Et depuis deux ans, ils jouent à Mon Petit Prono avec moi, ma sœur, et leurs petits enfants. Ma maman a d’abord dit non à DAZN, puis elle m’a dit : « Mais on va trop s’ennuyer, il faut qu’on prenne l’abonnement. » Ils s’en foutent, même si c’est très cher. Je les ai sentis un peu otages de ce truc-là. Amazon, c’était méga moins cher, et ça permettait aussi d’accéder à plein d’autres choses. Mon père, il regardait beaucoup de films, etc. Enfin, il regarde toujours d’ailleurs, sauf qu’il n’y a plus le foot sur Amazon, quoi. »

Jean-Baptiste, 35 ans, supporter du Nîmes Olympique

« J’ai pris mon abonnement plein tarif quelques jours avant la première promotion. Mes amis m’appelaient le pigeon en chef, mes surnoms ont évolué au fur et à mesure des promos. Depuis la dernière, ils m’appellent l’aigle royal. Un de mes amis m’appelle même le Pygargue à tête blanche. Je vois le bon côté des choses, cela m’a permis d’apprendre l’existence du pygargue, je ne connaissais pas cet animal. J’ai choisi de bien le prendre. Je suis supporter du Nîmes Olympique ; c’est-à-dire qu’en plus de tout ça, je paye, et ça n’est même pas pour voir mon équipe. C’est terrible. »

Damien, 39 ans, supporter d’Angers SCO

« J’aime bien avoir mon petit abonnement de Ligue 1, je regarde deux ou trois matchs par week-end, c’est mon petit plaisir. Et puis je joue aussi à Sorare, c’est plutôt sympa de pouvoir suivre les matchs. Le prix était un petit peu cher, mais je m’étais dit bon allez, on va quand même partir là-dessus, comme tous les ans. Mon ressenti, c’est qu’ils font le minimum syndical. Je ne dirais pas que je regrette parce que j’ai pu suivre les matchs dès la première journée. C’est l’intérêt d’avoir payé plein pot. Mais ça donne un peu l’impression qu’on est pris pour des pigeons. Après, ce n’est pas la raison principale, mais il y a aussi l’idée de soutenir notre bonne vieille Ligue 1. Et même le SCO indirectement, finalement. »

