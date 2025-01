Le RC Lens tient enfin son dernier rempart

Un transfert sans histoires au RC Lens, c’est possible.

Le club. nordiste tient son nouveau dernier rempart. Après le départ de Brice Samba à Rennes et l’échec des négociations pour Pau Lopez, les Sang et Or ont officialisé ce lundi l’arrivée du gardien australien Mathew Ryan en provenance de l’AS Roma. Et pour cela, le club du Pas-de-Calais a dévoilé une vidéo assez drôle sur ses réseaux sociaux.

Un bourlingueur pour protéger la muraille

À 32 ans, le capitaine des Socceroos (96 sélections) débarque avec un CV bien rempli : 454 matchs au plus haut niveau, des passages remarqués en Liga, Premier League et Serie A. Il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison en cours. « De l’expérience pour coordonner la défense ! », mentionne le club dans son communiqué. Ryan aura la lourde tâche d’assurer la sérénité des cages lensoises et de maintenir le Racing dans la lutte pour l’Europe.

Tant pis pour toi, Pau Lopez.

Les notes de Lens-PSG