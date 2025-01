Sondage

Sondage : le PSG est-il le grand favori à la victoire finale en Ligue des champions ?

SF le Jeudi 23 Janvier à 14:30 Article modifié le Jeudi 23 Janvier à 15:35

En domptant Manchester City dans un match dingo, le Paris Saint-Germain a envoyé un message très clair à la terre entière et même au cosmos : cette année, ce sera la bonne pour la Ligue des champions, c’est sûr, c’est certain ! Mais alors, le PSG est-il selon vous devenu le grandissime favori à la victoire finale après ce succès retentissant et tout simplement énorme ? À vous de nous le dire !