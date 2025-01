Top 10 : très grosses plus-values

#10 – Antony, Ajax vers Manchester United (2022) : +79,25 millions d’euros

On commence ce top 10 avec un cas d’école. Habitué à flairer les bons coups, l’Ajax reste sur une grosse perf dans le domaine. Elle remonte à la fin du mercato 2022, et la vente d’Antony à Manchester United contre un chèque de 95 millions d’euros, soit une plus-value d’environ 79 millions d’euros après l’avoir chiné à São Paulo. Un joli coup pour le vendeur, pas pour l’acheteur qui s’est sûrement demandé si c’est le vrai Antony qu’il a reçu dans la boîte : trois saisons plus tard, le Brésilien tarde à s’imposer et ne semble pas entrer dans les plans de Rúben Amorim.

#9 – Eden Hazard, Chelsea vers Real Madrid (2019) : +85 millions d’euros

LE transfert hype de l’été 2019. Derrière tous ces strass et paillettes aboutissant sur son échec à la Maison-Blanche puis à une fin de carrière, Eden Hazard aura tout de même ramené à Chelsea sa meilleure plus-value : 85 millions d’euros. Recruté pour 36 au LOSC en 2012, puis vendu pour 120 sept ans plus tard, le Belge aura rapporté gros au club de la banlieue de Londres, habitué depuis le départ d’Abramovitch à dépenser n’importe comment. Vous verrez… La 7 va vous surprendre !

#8 – Gareth Bale, Tottenham vers Real Madrid (2013) : +86,3 millions d’euros

Le premier transfert du football à passer la barre des 100. À l’été 2013, Gareth Bale s’engage avec le Real Madrid en provenance de Tottenham (où il a planté 26 pions en tant qu’ailier la saison d’avant), pour la modique somme de 101 millions d’euros. Recruté six ans plus tôt à Southampton pour un peu moins de 15 millions, le Gallois en a rapporté plus de 86 aux Spurs. Le premier casse du XXIe siècle.

#7 – Moisés Caicedo, Brighton vers Chelsea (2023) : +87,8 millions d’euros

Plongez-vous désormais dans le monde merveilleux de Todd Boehly, où la notion de budget illimité ne se limite plus à une simulation d’un Football Manager cracké. Dans le plus grand des calmes, le magicien et proprio de Chelsea sort 450 millions de son chapeau à l’été 2023. Dont 116 consacrés au milieu Moisés Caicedo, pioché à Brighton. La recrue la plus chère de l’histoire de la Premier League. Les Seagulls, alors rois de l’achat revente, empochent le pactole avec en prime une plus-value de presque 88 millions d’euros, deux ans et demi après être allés chercher le bougre pour 28 millions, au fin fond de la D1 équatorienne. Osé… et rentable.

#6 – Antoine Griezmann, Atlético de Madrid vers FC Barcelone (2019) : +90 millions d’euros

Refoulé en France, formé au Pays basque puis prophète à Madrid dans l’Atlético de Simeone, Antoine Griezmann s’envole pour Barcelone un jour de fête nationale 2019, après une épuisante saga saupoudrée au « partira, partira pas ». Les dirigeants des Colchoneros s’en frottent les mains, récupèrent 120 millions d’euros dans la transac’, et effectuent une plus-value de 90 millions d’euros après cinq années de loyaux services ( vendu bradé 30 millions par la Real Sociedad). Pour le récupérer quatre ans plus tard contre « seulement » 22. Et s’il était là, le vrai casse du siècle ?

#5 – Randal Kolo Muani, Eintracht Francfort vers PSG (2023) : +95 millions d’euros

Terreur des défenses de Bundesliga à Francfort, RKM a la cote sur le marché estival 2023. Sur le gong du mercato, l’ancien Nantais revient en L1 et signe au PSG pour 95 millions d’euros dans une démonstration magistrale du « Panic Buy » made in Paris. À défaut de réfléchir, Nasser a dégainé la CB, offrant aux dirigeants des Adler une plus-value mémorable du même montant. Ce, exactement 11 mois après avoir dégoté le joueur libre à d’autres Français, vêtus de vert et de jaune cette fois. Défenses de bois certes, mais dirigeants intelligents.

#4 – Ousmane Dembélé, Borussia Dortmund vers FC Barcelone (2017) : +100 millions d’euros

Après avoir éclaboussé toute la Ruhr de son talent lors de l’exercice 2016-2017, Dembouz tente l’aventure barcelonaise avec la lourde tâche de faire oublier Neymar au Camp Nou. Précurseur en matière d’achat revente rondement mené, le Borussia Dortmund, qui avait acheté le joueur un an plus tôt à Rennes pour 35 millions d’euros, en reçoit 135 de la part des décideurs catalans, tout aussi bons en affaires que leurs homologues parisiens. En attendant, ça fait 100 millions tout pile de plus value pour le BvB (même si les Bretons en auront touché une partie), un échec de plus pour Barcelone et un joueur qui s’éclate en ce moment à Paris.

#3 – Paul Pogba, Juventus vers Manchester United (2016) : +105 millions d’euros

« Ça manque de Premier League ce classement, non ? » Pas de panique. Le grand rush anglais de ce classement commence maintenant, avec le transfert de Paul Pogba vers Manchester United, qu’on ne présente plus en matière d’affaires ratées. En 2016, les Red Devils détrônent le record de Gareth Bale en alignant une liasse de 105 millions d’euros… pour un joueur qu’ils ont formé ! Passée en jeune à United, la Pioche a été cédée libre à la Juventus, où elle explosera. Disposés à récupérer leur diamant non poli, les Mancuniens ont donc payé le prix fort pour le ramener à la maison (avant de renvoyer la patate chaude six ans après). Simple, mais cher.

#2 – Philippe Coutinho, Liverpool vers FC Barcelone (2018) : +122 millions d’euros

Pour cette médaille d’argent, quittons le Old Smoke pour le calme de la Mersey et Anfield. Ici aussi, on est pas mal en matière de timing raté. À l’intersaison 2018, un Philippe Coutinho dans la forme de sa vie quitte Liverpool pour ce même FC Barcelone, décidément point Godwin de ce top 10. En plein mercato hivernal, les Reds font 135 millions d’euros, pour un joueur qu’ils avaient recruté pour seulement 13 à l’Inter Milan cinq ans plus tôt. Donc une plus value de 122 millions d’euros. Un argent brillamment réinvesti par la suite, avec le recrutement de Virgil van Dijk, l’avènement du trio Salah-Mané-Firmino et une C1 l’année d’après. Le tout, pendant que l’autre pédale dans la semoule. Jusqu’à taper des foots avec Payet.

#1 – Neymar, FC Barcelone vers PSG (2017) : +134 millions d’euros

Le destin doit faire que ce top 10 s’achève avec ses deux protagonistes à l’affiche. Si le Barça détient la palme d’or des lingots mal investis, il a néanmoins le titre de la plus grosse plus-value. Été 2017. Les Blaugrana vendent Neymar au Paris de Nasser. Sans doute le transfert le plus retentissant, le plus médiatisé, et le plus onéreux de notre sport. Un total de 222 millions d’euros est réuni par les Qataris dans cette transaction, soit une plus-value record de 134 millions d’euros dans les caisses catalanes. Si le Ney aura illuminé notre « Liguain » de son talent, son passage dans la capitale laisse un goût amer aux supporters, entre blessures, désamour et rendez-vous manqués avec la coupe aux grandes oreilles.

#Bonus – Renato Sanches, Aguias da Musgueira vers Benfica (2006) : 750 euros et 25 ballons imaginaires

Cette improbable histoire a clairement sa place dans le top. Nous sommes en 2006, lorsqu’un émissaire du Benfica propose au président du premier club de Renato Sanches un montant de 750 euros et un lot de 25 ballons pour le faire signer. Deal passé. Mais les ballons, eux, se font encore attendre. En plus d’avoir gardé son matos, Benfica est ensuite parvenu à faire éclore sa pépite, pour la revendre 35 millions d’euros au Bayern Munich à sa majorité. Ça, c’est de l’effet papillon, mon pote !

PS : ce classement ne comprend pas les plus-values des joueurs partis depuis leur club formateur.

