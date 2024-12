Un joueur de Manchester United pourrait se relancer en Espagne

Exfiltration.

Depuis le début de saison, Antony a disputé 349 minutes de jeu avec Manchester United (cinq matchs, aucune titularisation). Maigre bilan pour le Brésilien, qui chercherait donc à quitter Old Trafford dès janvier pour retrouver le rythme. Dans ce contexte, le Betis s’est ainsi positionné afin de l’accueillir en prêt et serait même en pôle position.

Des discussions entre les dirigeants du club et l’entourage d’Antony ont eu lieu, comme le rapporte ABC, tandis que Junior Pedroso, agent du joueur, n’a pas caché ses velléités de départ : « Oui, de nombreux clubs nous ont approchés au sujet d’un éventuel transfert d’Antony en janvier. Je peux confirmer qu’il y a un intérêt concret pour ses services . Et si Manchester United pense que c’est une bonne idée de prêter Antony en janvier afin qu’il puisse avoir plus de temps de jeu et retrouver sa confiance, alors nous trouverons une solution. » Du côté du Betis, si aucune information n’a évidemment filtré, le seul dilemme concerne le salaire (conséquent) d’Antony. Les Verdiblancos souhaiteraient partager les émoluments avec Manchester United.

Qui récupérera la toupie ?

