L'association Coutinho-Payet, c'est pour bientôt

Ça donne envie de se remater des compilations tout ça.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Philippe Coutinho est bien de retour au pays. L’ancien joueur de Liverpool et du Barça est prêté par Aston Villa pour une saison au Vasco de Gama, son club formateur. 14 ans après avoir quitté Rio, le Brésilien revêtira donc une nouvelle fois les couleurs du Gigante da Colina, après avoir passé un an au Qatar à Al-Duhail, sous les ordres de Christophe Galtier. Pour annoncer son retour, le club brésilien a publié une vidéo qui résume à merveille la carrière du spécialiste des cassages de reins et des lucarnes.

Arrivé en Europe en 2010, Coutinho a d’abord joué pour l’Inter, avant d’exploser à Liverpool. Son passage au Barça aura été décevant, bien qu’il a réussi à glaner une Ligue des champions lors de sa saison en prêt au Bayern Munich. Vasco de Gama espère se relancer avec cette arrivée, le club étant bloqué dans le milieu du tableau du championnat brésilien. Coutinho arborera le numéro 11, le 10 étant propriété de Dimitri Payet, arrivé au Brésil l’été dernier.

Que des numéros 10 dans ma time.

