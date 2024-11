Dimitri Payet : «  Il y aura un retour à Marseille »

C’est beau de continuer à mettre des Payet dans la vie des Marseillais.

Depuis un peu plus d’un an, Dimitri Payet vit une fin de carrière romantique de l’autre côté du globe au Vasco da Gama, au Brésil. L’aventure n’est toutefois pas de tout repos pour l’ancien Bleu, qui bataille avec son club dans le milieu du classement du championnat brésilien (11e). Interviewé en distanciel sur le plateau de L’Équipe TV, le milieu offensif a évoqué sa nouvelle vie avec le club de Rio de Janeiro. « J’ai l’impression de ne pas avoir quitté Marseille tant les supporters sont extrêmes, dans la positivité comme dans la négativité, a déclaré l’ancien Lillois. On n’est jamais tranquille. C’est ce qui me permet aussi de me pousser à être meilleur. Les supporters ne font pas de cadeau à personne. Ils ont eu dans l’histoire des joueurs comme Romário, tel que Pelé (sic), qui font que la barre est encore plus haute. »

« Il y a quelque chose de signé»

Interrogé au sujet de son départ de l’OM, qu’il affirme suivre encore assidûment, Payet a détaillé comment il avait vécu son dernier exercice en Ligue 1 en 2022-23. « Ma dernière saison à Marseille a été difficile personnellement, car mon souhait premier était de jouer. Mais j’ai fait ce qu’un capitaine doit faire : penser aux autres avant lui-même. J’ai pris soin de tout le monde, je me suis occupé des problèmes qu’il pouvait y avoir dans le vestiaire, ce genre de choses. C’était un rôle différent, mais j’y ai pris du plaisir. » Celui qui avait déjà effectué un retour dans la cité phocéenne en 2017 après un passage d’un an et demi à West Ham a déclaré qu’il reviendrait un jour au club, sans donner de précision sur la fonction qu’il pourrait y occuper. « Avec Marseille, c’est très clair : il y a quelque chose de signé ! Il y aura un retour au club. On en discutera plus dans les détails de pourquoi, où, comment. Moi je veux aider, être utile et continuer à faire grandir l’OM. »

Ça a beau ne toujours pas être Drogba, ça sera quand même vachement sympa le jour où ça arrivera.

