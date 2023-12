Dimitri Payet dévoile son plus grand regret à l’OM

Spoiler : il ne regrette pas les entraînements d’Igor Tudor.

En vacances après avoir sauvé Vasco de Gama de la relégation, Dimitri Payet est revenu en France. Il avait même pu passer une tête au Vélodrome dimanche, lors de la victoire de l’OM face à Clermont (2-1). Ce mercredi, le Réunionnais était invité sur RMC pour évoquer son passage à Marseille, sa nouvelle vie au Brésil, et son futur. Il y a notamment dévoilé que son plus gros regret était de ne pas avoir remporté de titre avec l’OM. « Il manque une ligne écrite sur cette page. C’est indéniable », a-t-il confié.

Malgré cela, il juge ses dix années phocéennes comme positives : « On a fait une finale de coupe d’Europe (Ligue Europa 2018 contre l’Atlético de Madrid, NDLR), on a ramené le club en Ligue des champions même si on n’a pas su représenter le club comme il aurait fallu le faire à ce moment-là. Les souvenirs restent positifs, même s’il y a eu des moments difficiles. » Lié avec Vasco de Gama jusqu’en 2025, le créateur de 36 ans ne se voit pas raccrocher les crampons tout de suite. « J’ai encore beaucoup de choses à faire. Je kiffe pour l’instant », a-t-il affirmé.

Il n’a pas fini de mettre des magnifiques coups francs, en tout cas.

Dimitri Payet : « Au Brésil, c'est des fadas »