L’entraîneur de Vasco da Gama dérape avec un commentaire machiste envers une arbitre

Macho da Gama.

Le Brasileirão, le championnat du Brésil, a repris cette semaine. Le Vasco da Gama de Dimitri Payet a été battu dans la nuit de mercredi à jeudi par le Red Bull Bragantino (2-1), mais avait précédemment pu compter sur un succès contre Grêmio lors de la première journée (2-1). Un succès qui est tout de même resté en travers de la gorge de l’entraîneur des Camisas negras, Ramón Díaz.

Alors qu’il critiquait l’arbitrage brésilien dans son ensemble ce jeudi, l’Argentin a adressé une pique très déplacée envers Daiane Muniz, l’arbitre de la VAR de ce dimanche, qui n’avait pas souhaité accorder un penalty à son équipe. « On ne peut pas dire grand-chose sur les arbitres, iI y a la VAR. Lors du dernier match, une dame, une femme, a interprété un penalty différemment. Le football est différent. Surtout si la VAR est décidée par une femme. Je pense que c’est compliqué, parce que le football est si dynamique, avec tant de pression et avec des décisions si rapides. »

Ce commentaire tout ce qu’il y a de plus machiste a rapidement suscité des controverses sur les réseaux sociaux. À peine 30 minutes après sa conférence de presse, l’entraîneur est allé trouver des journalistes pour clarifier ses propos, s’excusant et affirmant avoir voulu dire qu’une « seule personne ne peut pas prendre une décision aussi importante ». Vasco da Gama a également réagi, s’excusant pour les propos de son entraîneur et réaffirmant « son engagement à renforcer les mesures éducatives nécessaires conformément à ses déterminations, valeurs et principes ».

On espère qu’il ne transmettra pas ses idées rétrogrades à notre Dimitri Payet national.

Dimitri Payet : « Ma guérison a commencé quand je suis arrivé à Vasco »