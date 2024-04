Vasco perd 4-0 et son entraîneur, ses supporters applaudissent le 4e but

Une dernière amère.

Ramon Diaz vient de vivre son ultime match sur le banc de Vasco da Gama, et il n’a pas dû vivre un bon moment : non seulement son équipe a perdu 4-0 à domicile contre l’outsider Criciúma, mais l’entraîneur s’est en plus fait licencier après cette sévère défaite (la troisième consécutive, et la quatrième en cinq parties toutes compétitions confondues).

O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente.#VascoDaGama pic.twitter.com/8RCmWysDVn — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 27, 2024

Humiliation supplémentaire, une partie des supporters de son désormais ex-club ont applaudi le dernier but encaissé par les locaux. Peut-être le retour du bâton pour le technicien argentin, qui a récemment fait parler de lui pour des propos machistes envers l’arbitrage féminin.

Et ça, ça ne s’applaudit pas.