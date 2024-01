Lyon s’achète une défense au Brésil

La DNCG n’y verra que du feu.

Les négociations étaient en bonne voie, les voici abouties, puisque Lucas Perri et Adryelson, respectivement gardien et défenseur central de Botafogo, se dirigeraient vers Lyon. Le média brésilien O Globo annonce que la transaction cumulée s’élève à 20 millions d’euros. Et n’y aura pas eu besoin de réelles négociations car Botafogo appartient à au groupe Eagle Football, propriété de John Textor. À l’image d’une bonne partie des transferts de l’OL depuis l’arrivée de l’Américain à la tête du club.

Formé à São Paulo et âgé de 26 ans, Lucas Perri avait d’ailleurs déjà tenté l’aventure européenne – toujours chez le groupe Eagle -, du côté de Crystal Palace, durant la première partie de saison 2018-2019 (aucune apparition). Adryelson, 25 ans, s’est quant à lui illustré à Recife et Al-Wasl, aux Émirats arabes unis.

John Textor de Rio a dit oui à Jean Texte de Lyon.

Jeffinho pourrait déjà prendre son billet retour pour le Brésil