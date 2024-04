Septième entraîneur en un an pour John Textor à Botafogo

On a peut-être trouvé pire que Waldemar Kita.

Les nombreux remous à l’arrivée de John Textor au poste de président de l’Olympique lyonnais ont laissé place à une légère période d’accalmie en cette fin de saison avec des points engrangés en Ligue 1 et une finale de Coupe de France qui se profile. Mais l’homme d’affaires américain n’aime sans doute pas cette routine et décide donc de se défouler au Brésil, auprès d’un autre club dont son groupe Eagle Football est propriétaire, Botafogo. Après seulement 41 jours, l’entraîneur Fábio Matias, arrivé en février dernier, a été remercié et aussitôt remplacé par Artur Jorge, qui entraînait jusqu’alors au Sporting Braga et dont le dernier match au Portugal s’est tenu ce lundi (victoire 3-5 à Portimonense).

Malgré sa large avance en tête du championnat brésilien la saison dernière, Botafogo a lourdement chuté pour terminer cinquième. De quoi agacer John Textor qui, en plus de crier à la corruption, a usé six coachs en moins d’un an. Après le départ de Luis Castro vers Al-Nassr en plein été, Cláudio Caçapa, Bruno Lage, Lúcio Flavio, Tiago Nunes et donc Fábio Matias se sont succédé sur le banc d’O Glorioso. Alors qu’Artur Jorge a déjà posé ses valises à Rio de Janeiro, il doit savoir que la durée moyenne du mandat d’un entraîneur de Botafogo est de seulement 10 matchs depuis juillet dernier.

À quand une prime de risque ?

Textor en remet une couche sur ses soupçons de corruption de Palmeiras